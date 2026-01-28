В Турции по обвинению в шпионаже в пользу Ирана арестованы владельцы оборонных компаний

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела в Стамбуле масштабную операцию, в результате которой по обвинению в шпионаже в пользу Ирана были задержаны шесть человек.

Как сообщают турецкие СМИ, среди арестованных числятся владельцы компаний турецкого оборонно-промышленного комплекса Эрхан Эргелен и Танер Озджан, а также один гражданин Ирана. Всем фигурантам предъявлено обвинение по статье о «получении секретных сведений, составляющих государственную тайну, в целях политического или военного шпионажа».

Суд вынес решение об аресте задержанных на время следствия. По предварительным данным, деятельность группы была направлена на сбор и передачу данных, связанных с военными разработками Турции.