Водитель-дальнобойщик оправдан по делу о контрабанде наркотиков

Фаига Мамедова12:25 - Сегодня
Водитель-дальнобойщик оправдан по делу о контрабанде наркотиков

Водитель, занимающийся международными грузоперевозками, оправдан по обвинению в контрабанде в особо крупном размере и незаконном обороте наркотических средств.

По информации, полученной Qafqazinfo, в прицепе 34-летнего водителя Зейнала Тагизаде, перевозившего партию перца из Ирана в Россию, было обнаружено 87 килограммов наркотиков. Свертки с запрещенными веществами, спрятанные среди ящиков с перцем, нашла специально обученная таможенная собака, передает 1news.az.

В суде обвиняемый дал свободные показания о случившемся. Зейнал заявил, что много лет занимается международными перевозками, но с подобным столкнулся впервые. По его словам, он стал жертвой обстоятельств и совершенно не знал о преступном умысле, а виновником произошедшего является иранец по имени Навид.

«Мой друг Эльмар, который тоже работает водителем в Азербайджане, позвонил мне и сказал: «Если ты сейчас в Иране, там один человек хочет отправить груз перца в Россию, возьми его». Я согласился и встретился с этим иранцем, Навидом. Мы договорились о перевозке за 290 тысяч российских рублей (около 6500 манатов). Навид заверил меня, что в машине только перец. Когда я доехал до таможенного поста «Джунуб-Астара», машину задержали. Во время досмотра среди перцев нашли свертки с наркотиками. Я не поверил своим глазам. Клялся, что ничего не знал об этом. Несмотря на это, меня арестовали и привлекли к ответственности. Да, наркотики в машине были, но я об этом не ведал», - рассказал водитель.

Показания таможенного инспектора, проводившего осмотр, и понятого укрепили доводы в пользу невиновности Зейнала.

Инспектор таможни отметил, что был свидетелем искреннего удивления обвиняемого в момент обнаружения наркотиков. Основываясь на своем опыте, он заявил: по поведению водителя можно было сказать, что тот действительно не подозревал о наличии запрещенных веществ в грузе. Также инспектор довел до сведения суда, что водитель не имеет полномочий вскрывать опечатанный груз при погрузке. Понятой дал аналогичные показания, подтвердив, что Зейнал выглядел человеком, которого использовали «втемную».

