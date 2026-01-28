 Гусейн Гасанов сделал заявление по делу об отмывании денег - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Гусейн Гасанов сделал заявление по делу об отмывании денег - ОБНОВЛЕНО

Феликс Вишневецкий14:50 - Сегодня
Блогер Гусейн Гасанов просит прекратить в отношении него дело об отмывании денег, уверяя, что не знал о преступности схемы.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на российский Telegram-канал BAZA.

Отмечается, что Следственный комитет РФ завершил расследование и направил дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а тем временем Гусейн Гасанов и его адвокат Михаил Юсупов просят прекратить уголовное преследование - они утверждают, что блогер не осознавал криминальный характер своих действий, так как считал, что все сэкономленные средства получены от законной предпринимательской деятельности.

«Его действия по расходованию указанных денежных средств не могут образовывать состав легализации, ввиду отсутствия умысла», - утверждает адвокат М.Юсупов.

BAZA отмечает, что следствие же считает, что блогер в 2019–2021 годах уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 175 млн рублей, 68 млн из которых легализовал с помощью различных схем и купил на них апартаменты в «Москва-Сити». За отмывание средств в особо крупном размере ему грозит до 7 лет колонии.

Напомним, что в 2025 году после выдвинутых обвинений Г.Гасанова заочно арестовали и объявили в международный розыск, так как он покинул Россию.

12:48

В прокуратуру Южного административного округа Москвы для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении блогера Гусейна Гасанова.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы.

Отмечается, что предварительное расследование по делу Г.Гасанова завершено.

Блогеру заочно предъявлено обвинение по 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в розыск.

Установлено, что Гусейн Гасанов, являясь индивидуальным предпринимателем, не исчислил налоги, подлежащие уплате в бюджет Российской Федерации, в сумме более 170 млн рублей (более 3,7 млн AZN).

В сообщении прокуратуры Москвы также отмечается, что в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате уклонения от уплаты налогов, Г.Гасанов легализовал их путем проведения финансовых операций и заключения сделки - договора купли-продажи недвижимого имущества в 1-м Красногвардейском проезде на общую сумму более 68 млн рублей (более 1,5 млн AZN).

