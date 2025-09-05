Задержана женщина, пытавшаяся попасть в квартиру Гусейна Гасанова с ножом - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Ранее блогер-миллионник Гусейн Гасанов рассказал в своих соцсетях о том, что на протяжении нескольких месяцев незнакомая женщина писала ему странные и неприятные сообщения в Instagram.

Блогер-миллионник Гусейн Гасанов рассказал в своих соцсетях о тревожном инциденте.

По его словам, на протяжении нескольких месяцев незнакомая женщина писала ему странные и неприятные сообщения в Instagram, утверждая, что его «дух живёт в ней».

Недавно она пришла к квартире блогера в Баку с ножом и пыталась попасть внутрь, при этом женщина была вместе со своими малолетними дочерьми – Г.Гасанов опубликовал видео, на котором видно, как она стучит в его дверь.

«Она говорит, что я не могу найти девушку, потому что мой дух всё ещё держится за неё. Она угрожает убить меня, если я этого не сделаю. Я не знаю, кто она, и мне очень страшно за этих детей. Если её родственники это увидят, пожалуйста, отправьте её в клинику, ей нужна помощь», - заявил блогер.

На место происшествия была вызвана полиция, позже приехал муж женщины, который пообещал заняться её лечением.

Подчеркнем, что Гусейн Гасанов также обратился к подписчикам с просьбой не искать его адрес и не приближаться к его дому.