 Задержана женщина, пытавшаяся попасть в квартиру Гусейна Гасанова с ножом - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Задержана женщина, пытавшаяся попасть в квартиру Гусейна Гасанова с ножом - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Феликс Вишневецкий12:07 - Сегодня
Задержана женщина, пытавшаяся попасть в квартиру Гусейна Гасанова с ножом - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Ранее блогер-миллионник Гусейн Гасанов рассказал в своих соцсетях о том, что на протяжении нескольких месяцев незнакомая женщина писала ему странные и неприятные сообщения в Instagram.

Блогер также отметил, что она пришла к квартире блогера в Баку с ножом и пыталась попасть внутрь, при этом женщина была вместе со своими малолетними дочерьми.

Qafqazinfo.az сообщает, что женщина (1993 г.р.) установлена – она была задержана полицией.

Как оказалось, задержанная страдает психическими заболеваниями – с учетом состояния здоровья обеспечено помещение ее в соответствующую специализированную больницу.

2025/09/04 10:00

Блогер-миллионник Гусейн Гасанов рассказал в своих соцсетях о тревожном инциденте.

По его словам, на протяжении нескольких месяцев незнакомая женщина писала ему странные и неприятные сообщения в Instagram, утверждая, что его «дух живёт в ней».

Недавно она пришла к квартире блогера в Баку с ножом и пыталась попасть внутрь, при этом женщина была вместе со своими малолетними дочерьми – Г.Гасанов опубликовал видео, на котором видно, как она стучит в его дверь.

«Она говорит, что я не могу найти девушку, потому что мой дух всё ещё держится за неё. Она угрожает убить меня, если я этого не сделаю. Я не знаю, кто она, и мне очень страшно за этих детей. Если её родственники это увидят, пожалуйста, отправьте её в клинику, ей нужна помощь», - заявил блогер.

На место происшествия была вызвана полиция, позже приехал муж женщины, который пообещал заняться её лечением.

Подчеркнем, что Гусейн Гасанов также обратился к подписчикам с просьбой не искать его адрес и не приближаться к его дому.

Поделиться:
2740

Актуально

Политика

МИД Азербайджана: Россия вводит в заблуждение по поводу страховых выплат по ...

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидаются кратковременные дожди и грозы

Общество

Демонтируются несогласованные металлические конструкции, наносящие ущерб ...

Политика

СМИ: Россия тоже активно участвовала в блокировке членства Азербайджана в ШОС

Lifestyle

The Rasmus: «Хотим прочувствовать в Баку местный колорит» - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Правила жизни Джорджо Армани: «Я принес жизнь в жертву работе, и если бы можно было начать сначала…»

Задержана женщина, пытавшаяся попасть в квартиру Гусейна Гасанова с ножом - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Милан объявил день траура в связи со смертью Джорджо Армани

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Рэпер Орхан Зейналлы женился - ФОТО

Телеканал Жара ТВ показал трибьют-шоу памяти Муслима Магомаева - ВИДЕО

​​​​​​​Фаик Агаев раскритиковал певиц: «Выставляют себя на сцене как товар» - ВИДЕО

В Сети появились редкие архивные снимки Муслима Магомаева - ФОТО

Последние новости

The Rasmus: «Хотим прочувствовать в Баку местный колорит» - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 14:45

Армянская военная полиция получит право конвоировать и наказывать уклонистов от мобилизации

Сегодня, 14:35

Проведен мониторинг массовой фишинговой атаки на пользователей Telegram в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 14:28

Перу предлагает отменить визовый режим с Азербайджаном

Сегодня, 14:20

Погода на субботу: В Баку ожидаются кратковременные дожди и грозы

Сегодня, 14:15

Демонтируются несогласованные металлические конструкции, наносящие ущерб фасаду памятника архитектуры в центре Баку - ВИДЕО

Сегодня, 14:05

СМИ: Россия тоже активно участвовала в блокировке членства Азербайджана в ШОС

Сегодня, 14:00

В Кремле допустили новые переговоры Путина и Трампа в ближайшее время

Сегодня, 13:50

Армяне Карабаха снова выбирают войну

Сегодня, 13:25

«Ни одной молекулы»: ЕК хочет навсегда запретить Европе покупать российские энергоресурсы

Сегодня, 13:20

В Гёйгёле на капитальный ремонт автодороги выделено 2 млн манатов

Сегодня, 13:15

МИД Азербайджана: Россия вводит в заблуждение по поводу страховых выплат по сбитому самолету AZAL

Сегодня, 13:00

Задержанные в Баку журналисты Sputnik встретились с семьями

Сегодня, 12:52

Правила жизни Джорджо Армани: «Я принес жизнь в жертву работе, и если бы можно было начать сначала…»

Сегодня, 12:35

Генеральный секретарь Совета представителей Бахрейна посетил могилу великого лидера и Шехидляр хиябаны - ФОТО

Сегодня, 12:25

Свыше 6 тысяч граждан и 95 сотрудников 47 госучреждений стали мишенью хакеров в первом полугодии

Сегодня, 12:20

В Баку автомобиль сбил пешехода - ВИДЕО

Сегодня, 12:15

Задержана женщина, пытавшаяся попасть в квартиру Гусейна Гасанова с ножом - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:07

Фонд «Red Hearts» отмечает Международный день благотворительности специальной акцией

Сегодня, 12:00

В некоторых районах Азербайджана прошли дожди с грозами

Сегодня, 11:50
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05