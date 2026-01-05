Гусейн Гасанов снова оказался в центре налогового скандала

Блогер Гусейн Гасанов, обвиняемый в неуплате налогов на 170 млн рублей (более 3,6 млн манатов), имеет задолженность по ИП в размере 61 тыс. рублей (около 1300 манатов).

«За Гасановым числится задолженность перед налоговым органом за его ИП в размере 61 510 рублей», - сообщает ТАСС со ссылкой на российские правоохранительные органы.

Напомним, что мае 2024 года блогеру было заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация преступных доходов). Подчеркивается, что в ноябре в правоохранительных органах ТАСС сообщали, что Г.Гасанов, обвиняемый в неуплате налогов на 170 млн рублей, мог быть вновь объявлен в розыск в связи возбуждением в отношении него нового уголовного дела.

Чертановский суд Москвы 14 мая заочно арестовал Г.Гасанова по делу о легализации преступных доходов. Ему заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация преступных доходов). По этой статье ему грозит до семи лет колонии – отмечается, что как выяснили следователи, Гасанов в 2019-2021 годах не уплатил налоги на сумму более 170 млн рублей, блогер был объявлен в розыск, в том числе в международный.

