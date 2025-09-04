Гусейн Гасанов лишился всего бизнеса в России

Федеральная налоговая служба ликвидировала последнюю компанию блогера Гусейна Гасанова.

Об этом сообщает 1news.az сообщает со ссылкой на российский Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что речь идет о фирме «Банда Фудс», которую Г.Гасанов открыл в 2023 году - компания выпускала роллы, однако бизнес не принес прибыли. У фирмы обнаружили долг в 800 тысяч рублей (более 16,7 тыс манатов), блогера обязали заплатить по счетам, но тот уехал из России.

Напомним, что 20 августа налоговая служба ликвидировала компанию Г.Гасанова - ООО «Банда».

Блогер учредил фирму для продажи своих курсов личностного роста - юридический адрес бизнеса недостоверен, как и информация о должностных лицах; ФНС России решила ее ликвидировать, счета компании уже заблокированы.

Кроме того, на курсы Г.Гасанова подали два иска на общую сумму 2 миллиона 675 тысяч рублей - известно, что блогер вышел из состава учредителей незадолго до судов.

В мае Гусейна Гасанова объявили в розыск и заочно арестовали по делу о легализации и отмывании денежных средств в особо крупном размере – по этой статье блогеру грозит до семи лет лишения свободы.

