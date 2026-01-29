Пашинян: Армения и Азербайджан могут поставлять свои излишки электричества в третьи страны

Армения и Азербайджан могут поставлять свои излишки электричества в третьи страны.

Об этом заявил на брифинге после заседания правительства премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, почему Армения заинтересована в том, чтобы энергосистемы двух стран подсоединились друг к другу, передают армянские СМИ.

Избыток электроэнергии в обеих странах открывает потенциал для доступа к международным рынкам.

Это предполагает, что Армения сможет пользоваться транзитом через сеть Азербайджана, а Азербайджан – сеть Армении, в том числе для поставок в Нахчыван, заметил Пашинян.

Даже если возможности армянского энергетического экспорта почему-либо не реализуются, Армения, как минимум, будет получать доход от транзита, добавил премьер.

"Пока о конкретных проектах не объявлено, но есть политическое понимание, мы проанализировали ситуацию – думаю, Азербайджан тоже - и мы не видим здесь угроз. Напротив, мы видим экономические возможности, которые также служат укреплению мира", - заявил премьер.

Напомним, о перспективах подсоединения энергосистем Армении Азербайджана Пашинян заявил на днях в парламенте.