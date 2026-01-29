Посольство США поздравило «Карабах» с выходом в плей-офф Лиги чемпионов – ФОТО

Посольство США поздравило «Карабах» с историческим выходом в плей-офф Лиги чемпионов, подчеркнув упорство команды и силу футбола, объединяющего людей по всему миру.

«Посольство США искренне поздравляет футбольный клуб «Карабах» с выходом в раунд плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Это - первый подобный успех в истории азербайджанского футбола! Данное достижение является логичным результатом упорства, высокой дисциплины и профессионального мастерства, продемонстрированных на одной из самых престижных футбольных сцен Европы», - отмечается в сообщении, размещенном на официальной Instagram-странице посольства США в Азербайджане.

В сообщении также отмечается, что «по мере того, как США готовятся принять чемпионат мира по футболу FIFA в июне, вновь осознается уникальная сила спорта - объединять людей и преодолевать границы и культурные различия»: «Мы верим, что впереди ещё много незабываемых моментов, которые подарят болельщикам по всему миру радость футбола!».

