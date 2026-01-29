 «Карабах» крупно уступил «Ливерпулю», но вышел в плей-офф Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Футбол

«Карабах» крупно уступил «Ливерпулю», но вышел в плей-офф Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО

First News Media01:57 - Сегодня
«Карабах» крупно уступил «Ливерпулю», но вышел в плей-офф Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО

Агдамский "Карабах" потерпел крупное поражение от "Ливерпуля" в выездном матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча на стадионе в Ливерпуле завершилась со счетом 0:6 в пользу английского клуба.

Несмотря на разгромное поражение, "Карабах" сумел выполнить главную задачу на общий этап. По итогам восьми туров агдамский клуб набрал достаточное количество очков, заняла 22-е место в турнирной таблице и пробилась в стыковые матчи плей-офф Лиги чемпионов.

Соперник "Карабаха" по стыковому раунду станет известен 30 января после завершения всех процедур и жеребьевки.

2026/01/29 00:00

На стадионе "Энфилд" стартовал матч VIII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль»-«Карабах».

Команды вышли на поле следущим стартовым составом:

"Ливерпуль": Алиссон Бекер, Джереми Фримпонг, Райан Гравенберх, Вирджил Ван Дейк (к), Робертсон, Флориан Вирц, Алексис Макаллистер, Доминик Собослаи, Мохаммед Салах, Його Экитике, Коди Гакпо

"Карабах": Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Марко Янкович, Абдуллах Зубир (к), Джони Монтьель, Бахлул Мустафазаде, Леандро Андраде, Камило Дуран, Педро Бикальо, Эльвин Джафаргулиев, Кевин Медина.

23:20

Стали известны стартовые составы английского "Ливерпуля" и азербайджанского "Карабаха" в предстоящем матче VIII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, команды выйдут на поле в следующих составах:

"Ливерпуль": Алиссон Бекер, Джереми Фримпонг, Райан Гравенберх, Вирджил Ван Дейк (к), Робертсон, Флориан Вирц, Алексис Макаллистер, Доминик Собослаи, Мохаммед Салах, Його Экитике, Коди Гакпо

"Карабах": Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Марко Янкович, Абдуллах Зубир (к), Джони Монтьель, Бахлул Мустафазаде, Леандро Андраде, Камило Дуран, Педро Бикальо, Эльвин Джафаргулиев, Кевин Медина.

Отметим, что матч VIII тура Лиги чемпионов УЕФА "Ливерпуль" – "Карабах" начнется сегодня на "Энфилде" в 00:00 по бакинскому времени.

Поделиться:
2790

Актуально

Мнение

От угрозы к спасению: как Азербайджан будет восстанавливать Бакинскую бухту

Футбол

«Карабах» крупно уступил «Ливерпулю», но вышел в плей-офф Лиги чемпионов - ...

Политика

Главы МИД Азербайджана и Китая встретились в Пекине - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Азербайджане могут ввести налоговые льготы в связи с WUF13

Футбол

Лига чемпионов: Определились возможные соперники «Карабаха» в плей-офф

«Карабах» крупно уступил «Ливерпулю», но вышел в плей-офф Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО

The Guardian: «Требовательный и успешный тренер - «Ливерпуль» против азербайджанского «Алекса Фергюсона» - ФОТО

«Карабах» сыграет с «Ливерпулем» в заключительном матче общего этапа ЛЧ

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

The Guardian: «Требовательный и успешный тренер - «Ливерпуль» против азербайджанского «Алекса Фергюсона» - ФОТО

Посольство Германии поздравило «Карабах» с победой

Эльвин Джафаргулиев: Горжусь попаданием в символическую сборную Лиги чемпионов

Гурбан Гурбанов: Мои футболисты завтра покажут одну из своих лучших игр

Последние новости

Лига чемпионов: Определились возможные соперники «Карабаха» в плей-офф

Сегодня, 02:15

«Карабах» крупно уступил «Ливерпулю», но вышел в плей-офф Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 01:57

ФРС США сохранила ставку на уровне 3,5-3,75%

28 / 01 / 2026, 23:53

Рубио: РФ еще не дала согласия на возможные гарантии безопасности Запада для Украины

28 / 01 / 2026, 23:36

Представитель ЕС провёл переговоры с официальными лицами Азербайджана

28 / 01 / 2026, 23:10

Турция заявила о готовности взять ответственность за восстановление и мир в Газе

28 / 01 / 2026, 23:00

Скончавшийся в отеле в центре Баку мужчина оказался главой диаспоры

28 / 01 / 2026, 22:40

Рубио: США не отказываются от НАТО

28 / 01 / 2026, 22:30

Марко Рубио: США не исключают проведение военной операции против Ирана

28 / 01 / 2026, 22:12

Совбез ООН обсудил ситуацию в Газе

28 / 01 / 2026, 22:00

Трамп заявил, что за год его президентства в США вложено «невероятный» объем инвестиций

28 / 01 / 2026, 21:48

«Он признал вину и извинился, я согласилась на прекращение дела» - визажист о ситуации после обвинений в адрес сына генерала - ВИДЕО

28 / 01 / 2026, 21:24

Азербайджан может ввести безвиз для граждан Боснии и Герцеговины

28 / 01 / 2026, 21:03

Обсуждено развитие сотрудничества со Всемирным нефтяным советом

28 / 01 / 2026, 20:46

Штрафы за незаконный вывоз объектов национального культурного наследия из Азербайджана увеличены в 2 раза

28 / 01 / 2026, 20:25

Обсуждены экономические взаимоотношения между Азербайджаном и Пакистаном

28 / 01 / 2026, 20:10

США на 100% заместили легкую нефть России для Венесуэлы и планируют восстановить там свое дипломатическое присутствие

28 / 01 / 2026, 19:55

СМИ: ЕС утвердил санкции против Ирана

28 / 01 / 2026, 19:45

ЕС одобрил пакет военной помощи для Армении в 20 млн евро

28 / 01 / 2026, 19:35

900-летие Хагани Ширвани будет отмечено на государственном уровне

28 / 01 / 2026, 19:14
Все новости
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Бывало ли у вас такое, что, смотря старые азербайджанские фильмы или программы, посвящённые нашим выдающимся личностям, вы вдруг оказывались в23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00