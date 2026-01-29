Сколько заработал «Карабах», благодаря выходу в плей-офф Лиги чемпионов
Футбольный клуб "Карабах" увеличил свои доходы, получив право участвовать в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
Хотя команда и проиграла "Ливерпулю" в последнем туре, это принесло клубу два миллиона евро.
Один миллион евро был получен за то, что команда завершила общий этап среди 24 лучших команд Лиги чемпионов, ещё один миллион - за участие в плей-офф.
Отметим, что доходы клуба в этом сезоне составили примерно 32.75 миллиона евро (66.8 миллиона манатов).
Источник: Oxu.az
