Сколько заработал «Карабах», благодаря выходу в плей-офф Лиги чемпионов

Футбольный клуб "Карабах" увеличил свои доходы, получив право участвовать в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Хотя команда и проиграла "Ливерпулю" в последнем туре, это принесло клубу два миллиона евро.

Один миллион евро был получен за то, что команда завершила общий этап среди 24 лучших команд Лиги чемпионов, ещё один миллион - за участие в плей-офф.

Отметим, что доходы клуба в этом сезоне составили примерно 32.75 миллиона евро (66.8 миллиона манатов).

Источник: Oxu.az