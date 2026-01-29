Игроки завоевавшего путевку в плей-офф ЛЧ «Карабаха» вернулись на родину - ФОТО

Игроки футбольного клуба «Карабах», впервые в своей истории завоевавшего путевку в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, вернулись на родину.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев членов команды встречали болельщики, представители средств массовой информации и близкие футболистов.

В заключительном туре общего этапа турнира подопечные Гурбана Гурбанова сыграли в Англии против «Ливерпуля» и потерпели поражение со счетом 6:0. Несмотря на крупное поражение, «Карабах» завершил общий этап турнира на 22-м месте с 10 очками, обеспечив себе выход в следующий раунд. Таким образом, «скакуны» стали первым азербайджанским клубом, вышедшим в плей-офф Лиги чемпионов.

Отметим, что соперник «Карабаха» в плей-офф станет известен по итогам жеребьевки, которая состоится 30 января.

Источник: АЗЕРТАДЖ