 Лига чемпионов: Определились возможные соперники «Карабаха» в плей-офф | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Футбол

Лига чемпионов: Определились возможные соперники «Карабаха» в плей-офф

First News Media02:15 - Сегодня
Лига чемпионов: Определились возможные соперники «Карабаха» в плей-офф

После успешного завершения основной стадии Лиги чемпионов УЕФА определились потенциальные соперники азербайджанского клуба "Карабах" в плей-офф.

Как передает Report, коллектив под руководством Гурбана Гурбанова в 1/8 финала может встретиться с "ПСЖ" (Франция) или "Ньюкаслом" (Англия).

Отметим, что "Карабах" завершил основную стадию Лиги чемпионов с 10 очками, заняв 22-е место, установив новый рекорд в истории клуба.

Жеребьевка плей-офф состоится 30 января.

Поделиться:
262

Актуально

Мнение

От угрозы к спасению: как Азербайджан будет восстанавливать Бакинскую бухту

Футбол

«Карабах» крупно уступил «Ливерпулю», но вышел в плей-офф Лиги чемпионов - ...

Политика

Главы МИД Азербайджана и Китая встретились в Пекине - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Азербайджане могут ввести налоговые льготы в связи с WUF13

Футбол

Лига чемпионов: Определились возможные соперники «Карабаха» в плей-офф

«Карабах» крупно уступил «Ливерпулю», но вышел в плей-офф Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО

The Guardian: «Требовательный и успешный тренер - «Ливерпуль» против азербайджанского «Алекса Фергюсона» - ФОТО

«Карабах» сыграет с «Ливерпулем» в заключительном матче общего этапа ЛЧ

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Матч «Ливерпуль» - «Карабах» обслужит словацкий арбитр

Бахлул Мустафазаде переходит в китайский клуб?

Работала ли VAR-система во время матча ЛЧ «Карабах» - «Айнтрахт»?

Погода на пятницу: В Баку ожидается до +8 °C

Последние новости

В Колумбии пропала связь с самолетом, на борту которого 15 человек

Сегодня, 02:40

Лига чемпионов: Определились возможные соперники «Карабаха» в плей-офф

Сегодня, 02:15

«Карабах» крупно уступил «Ливерпулю», но вышел в плей-офф Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 01:57

ФРС США сохранила ставку на уровне 3,5-3,75%

28 / 01 / 2026, 23:53

Рубио: РФ еще не дала согласия на возможные гарантии безопасности Запада для Украины

28 / 01 / 2026, 23:36

Представитель ЕС провёл переговоры с официальными лицами Азербайджана

28 / 01 / 2026, 23:10

Турция заявила о готовности взять ответственность за восстановление и мир в Газе

28 / 01 / 2026, 23:00

Скончавшийся в отеле в центре Баку мужчина оказался главой диаспоры

28 / 01 / 2026, 22:40

Рубио: США не отказываются от НАТО

28 / 01 / 2026, 22:30

Марко Рубио: США не исключают проведение военной операции против Ирана

28 / 01 / 2026, 22:12

Совбез ООН обсудил ситуацию в Газе

28 / 01 / 2026, 22:00

Трамп заявил, что за год его президентства в США вложено «невероятный» объем инвестиций

28 / 01 / 2026, 21:48

«Он признал вину и извинился, я согласилась на прекращение дела» - визажист о ситуации после обвинений в адрес сына генерала - ВИДЕО

28 / 01 / 2026, 21:24

Азербайджан может ввести безвиз для граждан Боснии и Герцеговины

28 / 01 / 2026, 21:03

Обсуждено развитие сотрудничества со Всемирным нефтяным советом

28 / 01 / 2026, 20:46

Штрафы за незаконный вывоз объектов национального культурного наследия из Азербайджана увеличены в 2 раза

28 / 01 / 2026, 20:25

Обсуждены экономические взаимоотношения между Азербайджаном и Пакистаном

28 / 01 / 2026, 20:10

США на 100% заместили легкую нефть России для Венесуэлы и планируют восстановить там свое дипломатическое присутствие

28 / 01 / 2026, 19:55

СМИ: ЕС утвердил санкции против Ирана

28 / 01 / 2026, 19:45

ЕС одобрил пакет военной помощи для Армении в 20 млн евро

28 / 01 / 2026, 19:35
Все новости
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Бывало ли у вас такое, что, смотря старые азербайджанские фильмы или программы, посвящённые нашим выдающимся личностям, вы вдруг оказывались в23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00