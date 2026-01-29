Лига чемпионов: Определились возможные соперники «Карабаха» в плей-офф
После успешного завершения основной стадии Лиги чемпионов УЕФА определились потенциальные соперники азербайджанского клуба "Карабах" в плей-офф.
Как передает Report, коллектив под руководством Гурбана Гурбанова в 1/8 финала может встретиться с "ПСЖ" (Франция) или "Ньюкаслом" (Англия).
Отметим, что "Карабах" завершил основную стадию Лиги чемпионов с 10 очками, заняв 22-е место, установив новый рекорд в истории клуба.
Жеребьевка плей-офф состоится 30 января.
