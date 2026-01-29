 В Тбилиси обсудили подписание итогового акта о приеме-сдаче железной дороги БТК - ФОТО | 1news.az | Новости
В Тбилиси обсудили подписание итогового акта о приеме-сдаче железной дороги БТК - ФОТО

First News Media16:52 - Сегодня
Председатель входящего в AZCON Holding ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Ровшан Рустамов 29 января встретился в Тбилиси с генеральным директором АО «Грузинская железная дорога» Лашей Абашидзе и заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии Тамарой Иоселиани.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы партнерства между двумя странами в сфере железнодорожного транспорта.

Была подчеркнута важность продолжения сотрудничества Грузии и Азербайджана в деле повышения конкурентоспособности Среднего коридора и привлечения дополнительных грузов.

Особое внимание на встрече было уделено вопросам подписания итогового акта о приеме-сдаче железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс (БТК) и увеличения объемов грузоперевозок по этой линии.

Отметим, что АЖД успешно завершило ремонтно-восстановительные работы и модернизацию 184-километрового участка линии БТК, пролегающего через Грузию и обладающего сложным географическим рельефом, в результате чего годовая пропускная способность линии возросла с 1 млн тонн до 5 млн тонн. Основной целью модернизации этой железнодорожной линии является повышение конкурентоспособности Среднего коридора и превращение БТК в одну из главных грузовых артерий коридора.

269

