491 манат в месяц: на что больше всего тратят жители Азербайджана

В Азербайджане за январь–февраль 2026 года объем покупок в розничной торговой сети составил 10 млрд 90 млн манатов, что на 3,6% больше в реальном выражении, чем за аналогичный период 2025 года.

Об этом сообщили в Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Оборот продовольственных товаров, напитков и табачной продукции достиг 5,5 млрд манатов, увеличившись на 1,2%, тогда как продажи непродовольственных товаров составили 4,6 млрд манатов, показав рост на 6,5%.

Согласно данным ведомства, в структуре расходов покупателей 49,4% средств пришлось на продовольственные товары, 5% — на напитки и табачные изделия, 14,6% — на текстиль, одежду и обувь. Еще 5,8% расходов составили траты на автомобильный бензин и дизельное топливо, 4,6% — на электротовары и мебель, 2,9% — на фармацевтическую продукцию и медицинские изделия, 1,6% — на компьютеры, телекоммуникационное оборудование и печатную продукцию. Доля прочих непродовольственных товаров составила 16,1%.

В среднем за отчетный период на одного человека в месяц в розничной торговле приходилось 491,5 маната расходов. Из этой суммы 267,1 маната приходилось на покупку продуктов питания, напитков и табачных изделий, а 224,4 маната — на непродовольственные товары.