Экономика

Экономика

FT: Стратегия Азербайджана по наращиванию золотых резервов - одна из самых результативных среди суверенных инвесторов

First News Media17:04 - Сегодня
FT: Стратегия Азербайджана по наращиванию золотых резервов - одна из самых результативных среди суверенных инвесторов

Британское издание Financial Times, изучив данные британской экспортной статистики, обратило внимание на Азербайджан, как на одного, после Китая, из крупнейших покупателей золота.

Об этом сообщает Financial Times (FT).

Как отмечает FT, второе место в неформальном рейтинге мировых "золотых китов" занял куда менее очевидный участник - Азербайджан.


Как подчеркивает издание, Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР), активы которого оцениваются примерно в 70 млрд долларов, в последние годы проводит масштабную диверсификацию, активно наращивая вложения в золото. При этом фонд продолжает инвестировать и в знаковые объекты недвижимости за рубежом, в частности, такие активы, как 78 St James"s Street в Лондоне, 8 Place Vendôme в Париже и Gallery Actor в Москве.

Ключевой акцент Financial Times делает именно на золоте. Доля драгоценного металла в структуре активов ГНФАР увеличилась с 20,6% на конец 2024 года до 38,2% к концу 2025 года. Этот рост объясняется не только резким удорожанием золота на мировых рынках. Если на конец 2024 года фонд владел 146,6 тонны золота, то уже к концу 2025 года этот показатель вырос до 200 тонн.


"В течение многих лет Госнефтефонд считался одним из самых прозрачных суверенных фондов в мире с точки зрения раскрытия информации об активах и управляющих компаниях", - говорится в статье.

Полученные оценки [на основе пересчитанных Financial Times показателей], по словам автора статьи, выглядят значительно более впечатляюще - настолько, что могли бы затмить даже результаты Норвежского пенсионного фонда или Суверенный фонд благосостояния Новой Зеландии (New Zealand Super Fund).

Согласно оценке FT, если с учетом золота общая доходность инвестпортфеля Госнефтефонда в 2020 году составила 5,3%, то в 2025 году превысила 20%.


Таким образом, стратегия Азербайджана по активному наращиванию золотых резервов, по мнению Financial Times, оказалась одной из самых результативных среди суверенных инвесторов последних лет, даже если это пока не в полной мере отражено в официальной отчетности.

Согласно данным ГНФАР, без учета золота доходность его инвестпортфеля в 2020 году составила 2,82%, а в 2025 году - 6,2%.

Источник: Report

