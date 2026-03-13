Цена барреля азербайджанской нефти превысила 105 долларов

На мировом рынке зафиксирован рост цены на азербайджанскую нефть.

Баррель нефти марки Azeri Light подорожал на 10,15 доллара, или 10,6 %, до 105,58 доллара.

Отметим, что цена азербайджанской нефти превышала 100 долларов в 2008, 2011–2013, 2022 и 2023 годах. Период самой низкой цены на нефть марки Azeri Light, которая 10 марта текущего года продавалась по 103 доллара, пришелся на пандемию. Так, в то время цена барреля азербайджанской нефти составляла 15,8 доллара.

Источник: АЗЕРТАДЖ