Глава Mastercard встретился с Талехом Казымовым и участниками финансового рынка в Баку – ФОТО

Джон Хантсман, вице-председатель и президент по стратегическому развитию Mastercard, провёл встречу с председателем Центрального банка Азербайджана и возглавил высокоуровневый круглый стол в Баку в партнёрстве с AmCham Azerbaijan.

Джон Хантсман, вице-председатель и президент по стратегическому развитию компании Mastercard, посетил Азербайджан в рамках программы встреч высшего уровня, направленных на продвижение цифровой трансформации, финансовой инклюзии и развития малого и среднего бизнеса (МСБ).

В ходе визита господин Хантсман провёл встречу с председателем Центрального банка Азербайджана Талехом Казымовым. Обсуждение было посвящено прогрессу Азербайджана в области расширения финансовой инклюзии и цифровизации. Стороны рассмотрели возможности укрепления долгосрочного стратегического партнёрства, включая сотрудничество в сфере оптимизации платёжных систем, финансовой инклюзии, кибербезопасности, решений на основе данных, а также развития устойчивой и безопасной цифровой финансовой инфраструктуры.

«Азербайджан стремительно становится региональным лидером в странах СНГ в области цифровой трансформации, чему способствует его твёрдая приверженность финансовой прозрачности, современной инфраструктуре и инновационному росту. Mastercard привержена поддержке этого прогресса, предоставляя наш глобальный опыт в сфере безопасной платёжной инфраструктуры, решений на основе данных и цифровизации МСБ в рамках сотрудничества с ключевыми институтами Азербайджана. Совместно мы стремимся способствовать формированию устойчивой, надёжной и взаимосвязанной цифровой экономики — такой, которая позволит локально разработанным решениям безопасно масштабироваться на международные рынки и укрепит роль Азербайджана как формирующегося центра региональных финансовых инноваций», — отметил Джон Хантсман, вице-председатель и президент по стратегическому развитию Mastercard.

«Центральный банк Азербайджанской Республики привержен реализации значимых реформ, направленных на укрепление национальной платёжной системы и стимулирование инноваций. Эти усилия нацелены на повышение инклюзивности и эффективности нашей платёжной инфраструктуры, обеспечивая более быстрые, надёжные и безопасные услуги для всех пользователей. Уделяя приоритетное внимание доступности, мы стремимся распространить преимущества цифровых финансовых услуг на частных лиц, бизнес и недостаточно обслуживаемые сообщества. Уверенно продвигаясь к безналичному будущему, Mastercard остаётся ценным стратегическим партнёром, поддерживая Центральный банк Азербайджанской Республики на этом общем пути прогресса и модернизации. Это сотрудничество обеспечивает эффективное внедрение инновационных платёжных решений и способствует инклюзивному росту и широкому участию в цифровой экономике», — заявил Талех Казымов.

В рамках визита Джон Хантсман также провёл встречу с министром цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашадом Набиевым. В центре внимания встречи были возможности сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности, цифровой трансформации, транзитных коридоров и более широкой транспортной экосистемы. Стороны также обменялись мнениями относительно возможного создания в Баку Центра передового опыта в области кибербезопасности как платформы для региональной экспертизы, инноваций и наращивания потенциала.

Также Mastercard организовала в Баку круглый стол высокого уровня с участием с ключевыми участниками финансового рынка в Баку, проведённый в партнёрстве с AmCham Azerbaijan. В мероприятии приняли участие топ-менеджеры ведущих банков, финтех-компаний, а также представители государственных органов.

Обсуждение стало площадкой для открытого и ориентированного на будущее диалога о перспективах финансовой экосистемы Азербайджана с акцентом на цифровые и мобильные платежи, цифровизацию МСБ, искусственный интеллект, кибербезопасность и роль сотрудничества в ускорении внедрения надёжных цифровых решений.

Особое внимание было уделено увеличению участия МСБ в безналичных транзакциях, укреплению финансовой инклюзии и разработке практичных, масштабируемых решений, способствующих прозрачности, росту бизнеса и долгосрочной экономической устойчивости.

В ходе круглого стола также были отмечены текущие вклады Mastercard в развитие цифровой экономики Азербайджана через инициативы в области токенизации, бесконтактных платежей, предотвращения мошенничества на основе искусственного интеллекта, аналитики данных и государственно-частного сотрудничества. В продолжение данного взаимодействия AmCham Azerbaijan выразила готовность сотрудничать с Mastercard в продвижении этих приоритетов посредством совместных инициатив и эффективного государственно-частного партнёрства.

Визит подтвердил приверженность Mastercard Азербайджану как долгосрочному технологическому и инновационному партнёру, поддерживающему стремление страны к формированию взаимосвязанной, прозрачной и инклюзивной цифровой экономики посредством глобальной экспертизы, локальных партнёрств и постоянных инвестиций в инновации.

