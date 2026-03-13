Министр: Средний коридор - движущая сила глобальной интеграции

«Средний коридор является реальной движущей силой интеграции регионов Центральной Азии и Южного Кавказа с Западом», - заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Как сообщает 1news.az, это мнение было озвучено в ходе панельной сессии «Китай и Глобальная инициатива управления», состоявшейся в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

М.Джаббаров отметил, что Средний коридор объединяет Центральную Азию и Южный Кавказ в единое экономическое пространство. По его словам, этот маршрут важен не только для транзита и торговли товарами из Китая и Азии в Турцию и Европу, но и выступает ключевым фактором экономического роста региона и его интеграции в западную экономическую систему.

Министр также подчеркнул наличие серьезных вызовов в транспортной сфере в широком смысле. Он заметил, что, несмотря на существование различных взглядов на вопрос универсальных прав, наличие текущих правил всё же лучше, чем их полное отсутствие.

В завершение М.Джаббаров добавил, что для обмена мнениями и обсуждения возникающих вызовов существуют различные платформы, и подобные форматы взаимодействия в конечном итоге служат достижению общих глобальных целей.

Г.Агаев