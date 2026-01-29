ЕС расширил экспортные ограничения на поставки в Иран компонентов БПЛА

Страны Евросоюза расширили экспортные ограничения на поставки в Иран продукции двойного назначения, включая компоненты для производства ракет и беспилотников. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"ЕС расширил ограничения на поставки технологических компонентов, технологий двойного назначения, включая компоненты для производства ракет и беспилотников", - сказано в документе.

Под ограничения попадают электронные и компьютерные компоненты, телекоммуникационное оборудование, сенсоры и лазеры, навигационные приборы, авионика, двигательные и аэрокосмические системы.

Помимо этого, ЕС включил в черный список шесть бизнесменов и руководителей предприятий, а также пять технологических компаний из Ирана.

Эти рестрикции введены за сотрудничество Ирана с Россией и на основании утверждений Брюсселя о том, что Иран играет "дестабилизирующую роль" на Ближнем Востоке.

Источник: ТАСС