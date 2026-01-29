Сахиба Гафарова встретилась с главой МИД Султаната Оман

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Султанат Оман встретилась с министром иностранных дел страны Бадром аль-Бусаиди.

Как передает 1news.az со ссылкой на Отдел прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, министр иностранных дел Бадр аль-Бусаиди отметил на встрече благотворное влияние отношений между парламентами на связи наших стран и народов, подчеркнув в этой связи особую значимость визита спикера Милли Меджлиса.

Он отметил наличие значительного потенциала для сотрудничества наших стран в политической, экономической, туристической и деловой сферах. По его словам, парламенты могут внести важный вклад в дальнейшее расширение связей по этим направлениям.

Как подчеркнул министр, стратегическое географическое положение Азербайджана предоставляет широкие возможности в сферах логистики и транспорта, в то время как расположение Омана на пересечении основных международных транспортных путей будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества.

Спикер Сагиба Гафарова сказала на встрече, что текущие отношения между Азербайджаном и Оманом опираются на прочную основу и что их дальнейшего развития имеет обширные перспективы.

Она отметила успешно продолжающееся сотрудничество двух стран в рамках международных организаций, упомянув неизменную поддержку Султаната Оман нашей стране при принятии документов, касающихся обеспечения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

На встрече было сказано, что открытие посольства Азербайджана в Султанате Оман делает возможным перевести двусторонние отношения на более высокий уровень. Кроме того, обращалось внимание и на важность контактов между министерствами иностранных дел и экономики двух стран.

Сагиба Гафарова сообщила, что высоко ценится сотрудничество между законодательными органами и прилагаются последовательные усилия для обеспечения преемственности взаимной поддержки посредством парламентской дипломатии. Было отмечено, что после первой встречи между спикерами двух стран, состоявшейся в январе 2023 года, межпарламентское сотрудничество значительно расширилось, в рамках различных визитов и мероприятий проводились встречи.

Как заявили собеседники, поддерживаемые контакты способствуют ещё большему укреплению отношений между нашими странами.

Спикер Сагиба Гафарова подчеркнула, что Азербайджан и Оман – миролюбивые государства, придающие особое значение стабильности и сотрудничеству. В этом плане, прогресс взаимоотношений двух стран и логичен, и необходим по своей сути.

На встрече также обсуждались вопросы гуманитарного сотрудничества. В этом контексте было подчёркнуто, что визит вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в эту страну важен для обсуждения культурных связей и гуманитарного сотрудничества.

В беседе также состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в регионе. Спикер Сагиба Гафарова заметила, что после освобождения азербайджанских территорий от оккупации по инициативе нашей страны в регионе был начат мирный процесс и, особенно после Вашингтонского Саммита, были достигнуты важные успехи в русле нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Было отмечено и то, что работа над созданием новых региональных транспортных связей будет способствовать стабильности и сотрудничеству в регионе.