Гутерриш: Решения мировых проблем одной или двумя державами невозможно

Глобальные кризисы не могут быть урегулированы силами одной страны или путем разделения мира на сферы влияния между двумя державами.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе пресс-конференции в штаб-квартире всемирной организации.

"Наши структуры и институты должны отражать сложность и возможности этого нового времени и реальностей. Глобальные проблемы не будут решены одной державой, диктующей условия, и они не будут решены двумя державами, делящими мир на конкурирующие сферы влияния", - отметил генсек.

Также Гутерриш заявил, что формирование биполярной системы во главе с Вашингтоном и Пекином несет риски для стабильности, поэтому международному сообществу необходимо развивать многополярную модель отношений.

"Ясно, что самой могущественной из стран являются Соединенные Штаты, - считает он. - Очевидно, что многие видят в будущем идею наличия двух полюсов, один из которых сосредоточен в США, а другой - в Китае. Но если мы хотим стабильного мира, в котором можно поддерживать мир и развитие, нам нужно поддерживать многополярность".

Источник: ТАСС