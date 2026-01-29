 Гутерриш: Решения мировых проблем одной или двумя державами невозможно | 1news.az | Новости
Гутерриш: Решения мировых проблем одной или двумя державами невозможно

First News Media21:27 - Сегодня
Глобальные кризисы не могут быть урегулированы силами одной страны или путем разделения мира на сферы влияния между двумя державами.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе пресс-конференции в штаб-квартире всемирной организации.

"Наши структуры и институты должны отражать сложность и возможности этого нового времени и реальностей. Глобальные проблемы не будут решены одной державой, диктующей условия, и они не будут решены двумя державами, делящими мир на конкурирующие сферы влияния", - отметил генсек.

Также Гутерриш заявил, что формирование биполярной системы во главе с Вашингтоном и Пекином несет риски для стабильности, поэтому международному сообществу необходимо развивать многополярную модель отношений.

"Ясно, что самой могущественной из стран являются Соединенные Штаты, - считает он. - Очевидно, что многие видят в будущем идею наличия двух полюсов, один из которых сосредоточен в США, а другой - в Китае. Но если мы хотим стабильного мира, в котором можно поддерживать мир и развитие, нам нужно поддерживать многополярность".

Источник: ТАСС

