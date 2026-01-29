 Число самоубийств среди школьников в Японии достигло рекордного уровня | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Число самоубийств среди школьников в Японии достигло рекордного уровня

First News Media11:32 - Сегодня
Число самоубийств среди школьников в Японии достигло рекордного уровня

Рекордное число самоубийств среди школьников было зарегистрировано в Японии в 2025 году.

Как объявило министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны, совершили суицид 532 ученика младших и средних учебных заведений. Это самое большое число с 1980 года, когда стали вести такую статистику.

Девочки в Японии совершают суицид чаще мальчиков.

В то же время общее число самоубийств в стране с населением 124 млн человек сокращается.

В 2025 году покончили с собой менее 20 тыс. жителей Японии.

Согласно данным 2024 года, общее число самоубийств в Японии составило 20 268, среди детей - 527. При этом подавляющее число самоубийств (13 763) приходилось на представителей мужского пола. Среди детей наибольшее число самоубийств (349) пришлось на старшеклассников.

Источник: ТАСС

Поделиться:
304

Актуально

Экономика

Анатомия Bank Avrasiya: дефицит ликвидности, зависимость от государственной ...

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается туман

Общество

В Баку женщина воровала, проверяя незапертые двери квартир - ВИДЕО

Экономика

Mazda в кризисе: как японский гигант превратился в аутсайдера

В мире

Пашинян рассказал, с какими странами Армения обсуждает строительство новой АЭС

Пашинян: Ереван желает углубить взаимодействие с Москвой по вопросу разблокировки региональных инфраструктур

Глава МИД Ирана посетит Турцию для обсуждения ситуации в регионе

Во Франции одобрили законопроект об отмене «супружеского долга» в браке

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

В США более 730 тысяч семей остались без света из-за снежной бури

СМИ: В Саудовской Аравии сокращают госрасходы на фоне сдержанных цен на нефть и подготовки к масштабным мероприятиям

В Индии произошла вспышка неизлечимого вируса, способного вызвать эпидемию

Журналисты чуть не довели до слез принца Гарри

Последние новости

Луис Энрике: Для ПСЖ лучше сыграть с Карабахом

Сегодня, 14:05

Погода на пятницу: В Баку ожидается туман

Сегодня, 14:03

Пашинян рассказал, с какими странами Армения обсуждает строительство новой АЭС

Сегодня, 14:00

«Деньги и продукты каждой семье»: мошенники используют «Рамазан» для обмана

Сегодня, 13:50

Пашинян: Ереван желает углубить взаимодействие с Москвой по вопросу разблокировки региональных инфраструктур

Сегодня, 13:45

Глава МИД Ирана посетит Турцию для обсуждения ситуации в регионе

Сегодня, 13:42

Во Франции одобрили законопроект об отмене «супружеского долга» в браке

Сегодня, 13:30

Разведчик-беспилотник США замечен около границы Ирана

Сегодня, 13:25

СМИ: Число жертв последствий снежной бури в США возросло до 73

Сегодня, 13:15

Сколько заработал «Карабах», благодаря выходу в плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 13:10

ЕС примет санкции против Ирана в связи с подавлением протестов

Сегодня, 13:05

Аббас Арагчи: Ядерное оружие не имеет места в расчетах безопасности Ирана

Сегодня, 13:00

В Баку женщина воровала, проверяя незапертые двери квартир - ВИДЕО

Сегодня, 12:57

Кочарян против Tрампа: реваншистская атака на TRIPP

Сегодня, 12:55

Золото продолжает бить рекорды

Сегодня, 12:53

Рейтинг премьера Дании взлетел благодаря Трампу - Politico

Сегодня, 12:47

Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал «Карабах» и «Нефтчи»

Сегодня, 12:43

Алов, Эхсан и Саяхат: как называли детей в Азербайджане за последние 5 лет

Сегодня, 12:38

Сирия и Азербайджан обсуждают расширение энергетического сотрудничества

Сегодня, 12:35

Макрон: Европа должна быть частью процесса по решению российско-украинского конфликта

Сегодня, 12:33
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право наСегодня, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48