Фидан: Арабские страны должны создать собственную архитектуру безопасности

First News Media23:32 - 29 / 01 / 2026
Арабские и исламские страны должны создать собственную архитектуру безопасности и сформировать атмосферу абсолютного доверия между собой.

Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу Al Jazeera, передает ТАСС.

"Да, нашим странам это нужно. И не столько для того, чтобы сдерживать любые угрозы. Нужно создать фундаментальное и абсолютное доверие между собой, а сдерживание будет на втором месте. Проблема нашего региона - недостаток доверия между национальными государствами. Так что если нам удастся укрепить доверие между нациями, то это поможет обеспечить стабильность и мир при отсутствии доминирования какой-либо из стран. Посмотрите, как Европейский союз сумел сформировать с нуля свою общность. Почему мы не можем так же?" - сказал Фидан.

При этом он отметил, что "цели создать новый лагерь нет". "Мы хотим создать региональную платформу солидарности. Можно начать с двух или трех стран, но со временем, если это превратится во что-то всеобъемлющее, включающее большинство стран региона, это будет идеально", - отметил глава МИД.

При отсутствии региональной солидарности, как считает Фидан, "всегда нужен будет гегемон". "Когда гегемон приходит к вам, чтобы решить проблемы, то, уходя, он оставляет гораздо худшее наследие. И во-вторых, гегемон требует оплаты. Мы видели это на примере США и других гегемонов в регионе. Поэтому мы должны быть в состоянии самостоятельно решать наши собственные проблемы. Это требует определенной степени солидарности и институционализации", - добавил министр.

