Полмиллиона мигрантов получат законный статус в Испании

Испания объявила о запуске масштабной программы легализации, которая позволит около 500 тысяч нелегальных мигрантов получить законный статус.

Это решение заметно контрастирует с ужесточением миграционной политики, наблюдаемым в США и во многих странах Европы.

Инициатива направлена на сокращение трудовой эксплуатации в теневом секторе экономики и на частичное восполнение дефицита рабочей силы. Ранее Центральный банк Испании и Организация Объединённых Наций указывали, что стране необходимо привлекать около 300 тысяч трудовых мигрантов ежегодно для поддержания стабильности системы социального обеспечения.

Министр иммиграции Эльма Саис назвала принятое решение «историческим шагом», подчеркнув, что Испания укрепляет модель миграционной политики, основанную на принципах прав человека, интеграции и социальной сплочённости, в сочетании с экономическим развитием. По её словам, мера отвечает реальной ситуации в стране и будет иметь положительный эффект для экономики.

Право на легализацию смогут получить иностранные граждане, прибывшие в Испанию до 31 декабря 2025 года и способные подтвердить непрерывное проживание в стране не менее пяти месяцев. Им будет предоставлено разрешение на проживание сроком до одного года, а также право на работу в любом секторе экономики и на всей территории страны. Обязательным условием является отсутствие судимости.

Источник: BBC

Джамиля Суджадинова