Лжеадвокаты будут штрафоваться: Официальное предупреждение о последствиях незаконного использования слова «vəkil»

Незаконное использование слова «vəkil» (адвокат) и его перевода влечёт административную ответственность.

Об этом говорится в заявлении Президиума Коллегии адвокатов АР, размещенном в социальной сети Facebook.

В заявлении отмечается, что в соответствии с Законом «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» запрещается использование слова «vəkil» и выражений с его использованием, а также их переводов на другие языки лицами, не являющимися членами Коллегии адвокатов, в отношении себя или в названии своих организаций.

В соответствии с внесёнными 30 декабря 2025 года изменениями в статью 399 Кодекса АР об административных правонарушениях, использование слова «vəkil» лицами, не являющимися членами Коллегии адвокатов, с целью получения дохода влечёт административную ответственность. То есть, за использование слова «vəkil» и выражений с его применением, а также их переводов на другие языки лицами, не являющимися членами Коллегии адвокатов, для получения дохода - в отношении себя или в названии своей организации:

· физические лица штрафуются в размере от 200 до 300 манатов;

· должностные лица - от 600 до 800 манатов.

Отмечается, что использовать слово «vəkil» имеют право только лица, которые получили статус адвоката в установленном законом порядке и являются членами Коллегии адвокатов АР.

«Просим граждан, столкнувшихся с подобными нарушениями закона, обращаться в соответствующие правоохранительные органы», - отмечается в заявлении.

Читайте по теме:

Арестован «юрист», совершивший мошенничество в отношении граждан

Бруклин Бекхэм разорвал прямой контакт с родителями, с которыми общается через адвокатов

Адвокат Лейла Акперова о скандале вокруг «Əqrəb mövsümü»: Пренебрежительное отношение к адвокатам и адвокатуре недопустимо! - ВИДЕО

Азер Айдемир ответил адвокатам на критику сериала «Əqrəb mövsümü»: «Это абсурд!» – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО