Бруклин Бекхэм разорвал прямой контакт с родителями, с которыми общается через адвокатов

26-летний Бруклин Бекхэм попросил родителей, Дэвида и Викторию Бекхэм, прекратить любые личные контакты и общаться с ним только через адвокатов.

По информации источников, он также потребовал, чтобы семья не упоминала его имя в публичном пространстве и не отмечала на фото в соцсетях, об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Daily Mail.

Согласно изданию, такие резкие перемены в отношениях внутри знаменитой семьи произошли ещё летом 2025 года. Поводом стала серия публикаций в СМИ, которые Б.Бекхэм и его жена Никола Пельтц сочли неприемлемыми и порочащими их репутацию. По мнению пары, в этих материалах содержались намёки на то, что Бруклин якобы «под каблуком» у супруги и она им управляет.

Отмечается, что причиной недавней блокировки родственников в соцсетях со стороны Бруклина стали нарушения достигнутых ранее договорённостей. В частности, его возмутило, что Виктория Бекхэм поставила лайк под одним из его постов в Instagram - он воспринял это как попытку спровоцировать новый виток обсуждений их разлада. Кроме того, Бруклина задело приглашение на церемонию посвящения его отца в рыцари, которое, по его мнению, преследовало ту же цель.

С весны 2025 года Бруклин Бекхэм с женой почти полностью прекратили общение с семьёй Бекхэмов. Ранее пара проводила с ними много времени, но, по слухам, Никола считает родителей мужа токсичными, а Бруклин поддерживает её позицию.

