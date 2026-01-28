Арестован «юрист», совершивший мошенничество в отношении граждан

На платформе TikTok участились случаи создания страниц под названием «Правовой центр», где через прямые эфиры собирается аудитория и таким образом совершается злоупотребление доверием граждан.

Сотрудник пресс-службы МВД Джасарят Гамбарли сообщил, что в результате следственных мероприятий, проведенных в Ясамальском районном управлении полиции на основании обращений граждан, Сабийя Паналиева, представлявшаяся в социальных сетях юристом, была привлечена в качестве обвиняемого лица по соответствующей статье Уголовного кодекса. Установлено, что она путем мошенничества присвоила в общей сложности 449 916 манатов, принадлежащих 145 потерпевшим. В ее отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

В ходе следствия было обеспечено возмещение материального ущерба на сумму 381 529 манатов. В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

Другие лица, пострадавшие от незаконных действий С.Паналиевой, также могут обратиться в следственные органы.