 Кочарян допустил создание крупного оппозиционного блока на выборах в Армении | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Армения

Кочарян допустил создание крупного оппозиционного блока на выборах в Армении

First News Media11:55 - Сегодня
Кочарян допустил создание крупного оппозиционного блока на выборах в Армении

Существует возможность формирования крупного оппозиционного блока на выборах.

Об этом заявил на пресс-конференции в четверг экс-президент Армении Роберт Кочарян.

"Во внутриполитической сфере сложилась уникальная ситуация. Я не помню в истории Армении выборов, где в ходе предвыборной кампании проходили бы обсуждения на тему "Арарат или Арагац". Никогда не шло речи о защите национальной идентичности, церкви", - сказал Кочарян.

По его словам, представители оппозиции, находящихся на разных полюсах по фундаментальным вопросам, используют схожую риторику.

"Это значит, что есть серьезное поле для сотрудничества оппозиции, синхронизации тезисов. Исключительная ситуация. Это обстоятельство внушает оптимизм – возможно сформировать крупный предвыборный блок, потому что по фундаментальным вопросам подходы похожи", - сказал Кочарян.

Раньше борьба проходила между политическими фигурами и программами. Кто-то был более либеральным, кто-то выступал с социалистическими взглядами.

"Но я не помню, чтобы мы когда-либо говорили о церкви, обсуждали вопрос сохранения ее единства", - сказал Кочарян.

Напомним, выборы в парламента Армении пройдут в июне 2026 г.

Источник: Sputnik Армения

Поделиться:
233

Актуально

Экономика

Анатомия Bank Avrasiya: дефицит ликвидности, зависимость от государственной ...

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается туман

Общество

В Баку женщина воровала, проверяя незапертые двери квартир - ВИДЕО

Экономика

Mazda в кризисе: как японский гигант превратился в аутсайдера

Армения

Пашинян рассказал, с какими странами Армения обсуждает строительство новой АЭС

Пашинян: Ереван желает углубить взаимодействие с Москвой по вопросу разблокировки региональных инфраструктур

Кочарян против Tрампа: реваншистская атака на TRIPP

Кочарян допустил создание крупного оппозиционного блока на выборах в Армении

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Мирзоян назвал тему преследования священнослужителей в Армении «сплетнями»

«Ростех» дистанцировался от бизнеса Самвела Карапетяна

В Армении завели дело против племянника российского олигарха

Вице-спикер Армении избран вице-президентом ПАСЕ

Последние новости

Луис Энрике: Для ПСЖ лучше сыграть с Карабахом

Сегодня, 14:05

Погода на пятницу: В Баку ожидается туман

Сегодня, 14:03

Пашинян рассказал, с какими странами Армения обсуждает строительство новой АЭС

Сегодня, 14:00

«Деньги и продукты каждой семье»: мошенники используют «Рамазан» для обмана

Сегодня, 13:50

Пашинян: Ереван желает углубить взаимодействие с Москвой по вопросу разблокировки региональных инфраструктур

Сегодня, 13:45

Глава МИД Ирана посетит Турцию для обсуждения ситуации в регионе

Сегодня, 13:42

Во Франции одобрили законопроект об отмене «супружеского долга» в браке

Сегодня, 13:30

Разведчик-беспилотник США замечен около границы Ирана

Сегодня, 13:25

СМИ: Число жертв последствий снежной бури в США возросло до 73

Сегодня, 13:15

Сколько заработал «Карабах», благодаря выходу в плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 13:10

ЕС примет санкции против Ирана в связи с подавлением протестов

Сегодня, 13:05

Аббас Арагчи: Ядерное оружие не имеет места в расчетах безопасности Ирана

Сегодня, 13:00

В Баку женщина воровала, проверяя незапертые двери квартир - ВИДЕО

Сегодня, 12:57

Кочарян против Tрампа: реваншистская атака на TRIPP

Сегодня, 12:55

Золото продолжает бить рекорды

Сегодня, 12:53

Рейтинг премьера Дании взлетел благодаря Трампу - Politico

Сегодня, 12:47

Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал «Карабах» и «Нефтчи»

Сегодня, 12:43

Алов, Эхсан и Саяхат: как называли детей в Азербайджане за последние 5 лет

Сегодня, 12:38

Сирия и Азербайджан обсуждают расширение энергетического сотрудничества

Сегодня, 12:35

Макрон: Европа должна быть частью процесса по решению российско-украинского конфликта

Сегодня, 12:33
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право наСегодня, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48