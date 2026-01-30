Азербайджан и ООН обсудили сотрудничество в рамках новой Рамочной программы

Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев и временный резидент-координатор ООН в Азербайджане Игорь Гарафулич обсудили сегодня перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках новой Рамочной программы сотрудничества на 2026–2030 годы.

Об этом говорится в публикации представительства ООН в Азербайджане в аккаунте в соцсети Х.

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития партнерства в рамках новой Рамочной программы и приверженности Азербайджана многостороннему взаимодействию.

"Все сотрудники команды ООН в Азербайджане привержены поддержке национальных приоритетов Азербайджана в сфере устойчивого развития", - говорится в публикации.