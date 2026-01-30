МИД РФ: Москва изучит варианты подключения к TRIPP

Запросы Еревана оперативно прорабатываются, сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя просьбу Армении отремонтировать железнодорожные участки, ведущие в Турцию и Азербайджан.

«Российская сторона находится в контакте с армянскими партнерами, в том числе по линии экономического блока. Все запросы Еревана оперативно прорабатываются профильными ведомствами», - сказала Захарова.

Что касается «маршрута Трампа», то, по ее словам, Москва подтверждает готовность изучить возможные варианты подключения с учетом уникальной экспертизы «Российских железных дорог». При этом прежде стоит тщательно ознакомиться с деталями реализации и функционирования этой инициативы. А проработка, как отметила Захарова, находится только в начальном этапе.

«В силе остается наше предложение Еревану провести предметные консультации с участием всех заинтересованных ведомств», - сказала Захарова.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил Россию по возможности быстро принять решение по вопросу восстановления участков железной дороги в Армении, ведущих к границам Азербайджана и Турции.

По его словам, если по каким-то причинам российские партнеры не пожелают инвестировать, то Армения заберет их из концессии и сама осуществит ремонт.

Источник: Sputnik Армения