Глава Минюста Гренландии: «Нас не купить»
Министр промышленности, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наая Натаниэльсен заявила, что никакого соглашения с США по острову нет.
«Мы должны еще только начать диалог, - сказала она в интервью германской газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). - Никакого рамочного соглашения нет».
«У нас есть красные линии, которые связаны с суверенитетом», - отметила Натаниэльсен.
Министр подчеркнула, что США должны уважать международное право. Она также назвала абсурдной идею выплаты каждому гренландцу по $100 тыс. за то, чтобы они стали гражданами США.
«Нас не купить», - подчеркнула Натаниэльсен. Она обратила внимание на то, что до сих пор американские инвесторы не спешат вкладывать свои средства в развитие Гренландии.
«В настоящий момент я не наблюдаю крупных американских инвестиций», - констатировала местный политик.
Президент США Дональд Трамп 21 января после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что появились контуры сделки по Гренландии. Как сообщил портал Axios, предложенный Рютте президенту США проект договоренности предусматривает сохранение суверенитета Дании над Гренландией и обновление условий подписанного в 1951 году соглашения об обороне острова. Это позволит США создавать там военные базы и «зоны обороны», если НАТО сочтет это необходимым.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен позднее заявила, что Рютте не уполномочен вести подобные переговоры от имени Дании. Она также отметила, что переговорный процесс перешел в «традиционное русло» дипломатического поиска решений.