Глава Минюста Гренландии: «Нас не купить»

Министр промышленности, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наая Натаниэльсен заявила, что никакого соглашения с США по острову нет.

«Мы должны еще только начать диалог, - сказала она в интервью германской газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). - Никакого рамочного соглашения нет».

«У нас есть красные линии, которые связаны с суверенитетом», - отметила Натаниэльсен.

Министр подчеркнула, что США должны уважать международное право. Она также назвала абсурдной идею выплаты каждому гренландцу по $100 тыс. за то, чтобы они стали гражданами США.

«Нас не купить», - подчеркнула Натаниэльсен. Она обратила внимание на то, что до сих пор американские инвесторы не спешат вкладывать свои средства в развитие Гренландии.

«В настоящий момент я не наблюдаю крупных американских инвестиций», - констатировала местный политик.

Президент США Дональд Трамп 21 января после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что появились контуры сделки по Гренландии. Как сообщил портал Axios, предложенный Рютте президенту США проект договоренности предусматривает сохранение суверенитета Дании над Гренландией и обновление условий подписанного в 1951 году соглашения об обороне острова. Это позволит США создавать там военные базы и «зоны обороны», если НАТО сочтет это необходимым.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен позднее заявила, что Рютте не уполномочен вести подобные переговоры от имени Дании. Она также отметила, что переговорный процесс перешел в «традиционное русло» дипломатического поиска решений.