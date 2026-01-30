Азербайджан и США завершают работу над Хартией стратегического партнерства, договоренность о которой была достигнута в рамках Вашингтонского саммита 8 августа прошлого года.

Как сообщили в МИД Азербайджана, об этом говорилось на встрече замглавы ведомства Эльнура Мамедова с прибывшей в Азербайджан делегацией аппарата Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

В частности стороны обсудили текущую региональную ситуацию, значение договоренностей, достигнутых в рамках Вашингтонского саммита, процесс нормализации азербайджано-армянских отношений и предпринимаемые шаги по подготовке мирного соглашения.

"Стороны также обменялись мнениями по проекту Хартии стратегического партнерства между Азербайджаном и США, работа над которой близится к завершению, а также по другим вопросам двусторонней повестки, представляющим взаимный интерес", - подчеркнули в МИД.

Отдельное внимание было уделено инициативам, обсуждаемым в Конгрессе США в отношении Азербайджана. В этом контексте была подчеркнута важность отмены 907-й поправки к Акту о поддержке свободы применительно к Азербайджану.

