Центробанк Азербайджана и китайская UnionPay подписали меморандум о сотрудничестве

Центральный банк Азербайджана и китайская платежная система UnionPay подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, встреча между заместителем председателя ЦБА Вюсалом Халиловым и представителем UnionPay Ван Лисином прошла в формате видеоконференции.

В ходе переговоров стороны обсудили расширение взаимодействия в сфере эмиссии платежных карт и усиления взаимной совместимости QR-код технологий. По итогам встречи был подписан соответствующий меморандум.

Отмечается, что документ создаст правовую основу для развития сотрудничества между Центробанком и UnionPay, будет способствовать укреплению партнерских связей, а также расширению взаимодействия в сфере эмиссии и обработки карт UnionPay, интеграции трансграничных систем денежных переводов, внедрения QR- и токен-технологий.

В рамках меморандума предусмотрена реализация инициатив по развитию безналичных платежей, предоставление держателям карт более стабильных, безопасных и удобных карточных сервисов, запуск новых инновационных продуктов, а также формирование технической архитектуры и механизмов, обеспечивающих переход к безналичной экономике.

