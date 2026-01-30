 Трансформация такси: роль мобильных приложений и службы поддержки - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Экономика

Трансформация такси: роль мобильных приложений и службы поддержки - ВИДЕО

First News Media19:10 - Сегодня
Трансформация такси: роль мобильных приложений и службы поддержки - ВИДЕО

За последние годы развитие мобильных приложений значительно упростило использование такси-сервисов. Если раньше поиск такси на улице, отсутствие информации о цене заранее и неопределённость в качестве сервиса были обычным явлением, то сегодня с помощью мобильных платформ можно за несколько секунд заказать поездку, заранее увидеть маршрут и стоимость.

10–15 лет назад на рынке такси в Баку в основном преобладали наличные расчёты, отсутствовали единые стандарты качества и безопасности, а возможности выбора для пассажиров были ограничены. Сегодня же благодаря цифровым решениям обеспечивается предварительная прозрачность цен, доступность информации о водителе и автомобиле, контроль качества сервиса и более широкий выбор услуг, что создаёт более безопасную и понятную среду как для пассажиров, так и для водителей.

В этом интервью мы поговорим об основных инструментах службы поддержки Bolt, наиболее часто возникающих проблемах и способах их решения при участии специалиста по службе поддержки Bolt Azerbaijan Наримана Аббасова.

— Нариман бей, почему служба поддержки сегодня так важна для пользователей?

— Прежде всего отмечу, что Bolt — это не такси-компания, а технологическая платформа, объединяющая пользователей с различными сервисами. Через приложение Bolt можно заказывать поездки, доставку еды, пользоваться микромобильностью (самокатами), а также корпоративными решениями Bolt for Business. Такой подход обеспечивает более гибкий выбор и решения, соответствующие различным потребностям пользователей.

Основная цель платформы Bolt — обеспечить, чтобы подавляющее большинство поездок проходило без проблем и без необходимости вмешательства. Функции, доступные в приложении, позволяют пользователям самостоятельно решать многие вопросы, включая связь по поводу забытых вещей. Лишь в случаях, когда во время или после поездки возникают дополнительные сложности, подключается служба поддержки, и каждое обращение рассматривается оперативно, объективно и прозрачно. Такой подход повышает эффективность сервиса и укрепляет доверие пользователей к платформе.

— Какие основные принципы лежат в основе службы поддержки Bolt в Азербайджане?

— Работа службы поддержки Bolt основана на принципах оперативности, объективности и безопасности. Каждое обращение рассматривается отдельно и оценивается на основе данных приложения и системных записей. Решения принимаются с учётом прав как пассажира, так и водителя.

— Почему отзывы пользователей и рейтинги водителей так важны?

— Отзывы и рейтинги являются ключевыми инструментами поддержания качества сервиса. Оценки пассажиров напрямую влияют на поведение водителей и уровень обслуживания. Кроме того, эти данные помогают выявлять проблемные ситуации на ранней стадии.

— Почему для таких вопросов рекомендуется использовать именно приложение Bolt?

— Потому что обращения, сделанные через приложение, автоматически привязываются к конкретной поездке, и команда Bolt сразу получает доступ ко всей необходимой информации: деталям заказа, водителю, маршруту, ходу поездки и коммуникации между сторонами. Это позволяет быстрее, объективнее и точнее рассмотреть ситуацию. Социальные сети и другие каналы часто предоставляют неполную информацию, из-за чего проблема не может быть решена столь же эффективно.

— Какие вопросы и сложности чаще всего возникают в такси-сервисе в последнее время?

— В последнее время действительно фиксируются случаи отказа от оплаты картой или отказа принимать заказы с двумя адресами. Такие ситуации находятся под строгим контролем и противоречат правилам Bolt. В подобных случаях пользователям рекомендуется обращаться через приложение — после этого служба поддержки рассматривает ситуацию и принимает соответствующие меры.

В то же время вопросы безопасности являются для Bolt абсолютным приоритетом. Согласно статистике, на платформе Bolt на каждые 10 000 поездок приходится всего 0,57 жалобы, связанные с безопасностью, что составляет около 0,0057% от общего годового числа поездок и подтверждает эффективность применяемых мер. Все случаи опасного вождения, несоответствия данных водителя или автомобиля информации в приложении, а также подозрительного поведения тщательно расследуются.

Перед началом поездки проводится проверка личности водителя и данных автомобиля. Если во время поездки пассажир замечает какое-либо несоответствие, он может сообщить об этом через приложение. Такие обращения и отзывы фиксируются в системе, и при выявлении повторяющихся нарушений доступ водителей, не соответствующих требованиям сервиса, ограничивается или полностью блокируется. Этот механизм позволяет своевременно предотвращать потенциальные риски и избегать сотен негативных ситуаций.

— Какие основные инструменты и новые функции безопасности доступны пассажирам в приложении Bolt во время поездки?

Во время поездки пользователям доступны различные инструменты безопасности, включая отслеживание маршрута в реальном времени, возможность поделиться поездкой с близкими, а также кнопку экстренной помощи. Использование этих функций настоятельно рекомендуется.

Кроме того, в приложении внедрена новая функция безопасности — Pick-up Code (код подтверждения поездки). Она подтверждает, что поездка начинается между правильным водителем и пассажиром, и предотвращает ситуацию, когда в назначенный автомобиль по ошибке садится другой человек. Активировать эту функцию можно в разделе «Безопасность» приложения.

— С какими проблемами могут сталкиваться водители и что им следует делать?

— Водители также могут сталкиваться с различными сложностями — поведением пассажиров, недоразумениями с оплатой, случаями мошенничества и другими ситуациями. В таких случаях водителям также рекомендуется обращаться в службу поддержки через приложение. Платформа Bolt предоставляет инструменты для защиты безопасности обеих сторон.

— Что бы вы порекомендовали пользователям в завершение?

— Если при использовании Bolt возникает какая-либо проблема, важно сообщать о ней через приложение, не забывать оставлять отзывы и оценки, а также активно пользоваться функциями безопасности. Это важно как для собственного комфорта, так и для поддержания общего качества сервиса.

На правах рекламы.

Поделиться:
229

Актуально

Xроника

Утвержден «План мероприятий в связи с объявлением 2026 года «Годом ...

Общество

В суде рассмотрят вопрос об аресте руководителя центра «Гуртулуш» и его ...

Политика

Азербайджан и ООН обсудили сотрудничество в рамках новой Рамочной программы

Общество

Боль ради лайков: как в Азербайджане превращают чужую уязвимость в контент

Экономика

Трансформация такси: роль мобильных приложений и службы поддержки - ВИДЕО

Центробанк Азербайджана и китайская UnionPay подписали меморандум о сотрудничестве

На заседании Экономического совета обсужден план деятельности на 2026 г

Из Поти в Баку отправлен экпресс блок-поезд - ФОТО

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Азербайджан обсудил с ЕК приоритеты энергопартнерства

Mazda в кризисе: как японский гигант превратился в аутсайдера

Анатомия Bank Avrasiya: дефицит ликвидности, зависимость от государственной «капельницы» и секрет бывших бенефициаров

S&P улучшило прогноз по банковскому сектору Азербайджана и прогнозирует сохранение устойчивости банков страны

Последние новости

Гутерриш: ООН находится под угрозой «неминуемого финансового коллапса»

Сегодня, 19:27

Трансформация такси: роль мобильных приложений и службы поддержки - ВИДЕО

Сегодня, 19:10

Эрдоган провел встречу с главой МИД Ирана

Сегодня, 18:46

Центробанк Азербайджана и китайская UnionPay подписали меморандум о сотрудничестве

Сегодня, 18:36

Азербайджан и США завершают работу над Хартией стратегического партнерства

Сегодня, 18:27

На заседании Экономического совета обсужден план деятельности на 2026 г

Сегодня, 18:15

В Азербайджане произошло извержение грязевого вулкана - ВИДЕО

Сегодня, 18:00

Иран намерен развивать свою оборонную инфраструктуру

Сегодня, 17:57

Глава Минюста Гренландии: «Нас не купить»

Сегодня, 17:54

В суде рассмотрят вопрос об аресте руководителя центра «Гуртулуш» и его сотрудников - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:47

Гейдар Мирза о последствиях пожара: Сначала возмещение ущерба людям, потом - бизнес

Сегодня, 17:38

Житель Загаталы закупил крупную партию наркотиков у гражданина Ирана для перепродажи

Сегодня, 17:31

В Азербайджане объявлено «желтое» предупреждение

Сегодня, 17:27

Судья, сын которого ранил жену и покончил с собой: «Тяжелое горе...»

Сегодня, 17:25

МИД РФ: Москва изучит варианты подключения к TRIPP

Сегодня, 17:22

"Тепло для Украины от Азербайджана!" - вице-спикер Верховной Рады о гумпомощи Баку

Сегодня, 17:11

Иран заявил о готовности возобновить переговоры с США по ядерному досье

Сегодня, 17:10

В этот день в Баку усилится ветер

Сегодня, 17:06

Ильхам Алиев распорядился о предоставлении Президентских премий для молодежи на 2026 год

Сегодня, 17:03

Утвержден «План мероприятий в связи с объявлением 2026 года «Годом градостроительства и архитектуры» в Азербайджане

Сегодня, 16:43
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48