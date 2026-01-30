В Kapital Bank назначен первый заместитель председателя правления

В ОАО «Kapital Bank» назначен первый заместитель председателя Правления.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Banker.az, решением Общего собрания акционеров на эту должность назначен Джавид Мирзаев.

Дополнительно он назначен руководителем финтех-направления экосистемы «Bir».

Джавид Мирзаев в 2000–2004 годах получил степень бакалавра по специальности «Финансы и кредит» в Азербайджанском государственном экономическом университете, в 2006–2009 годах — степень магистра по специальности «Государственное регулирование экономики». В 2018–2020 годах окончил программу Executive MBA в London Business School.

Трудовую деятельность начал в Центральном банке Азербайджана в должности экономиста, впоследствии возглавлял отдел внешнего надзора департамента банковского надзора.

С 2014 года работает в ОАО «Kapital Bank», где занимал должности директора департамента управления рисками и главного риск-администратора. С 2019 года является членом Правления банка.

В 2025 году был назначен членом Правления и главным администратором розничного бизнеса.