 В Kapital Bank назначен первый заместитель председателя правления | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Экономика

В Kapital Bank назначен первый заместитель председателя правления

First News Media20:53 - Сегодня
В Kapital Bank назначен первый заместитель председателя правления

В ОАО «Kapital Bank» назначен первый заместитель председателя Правления.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Banker.az, решением Общего собрания акционеров на эту должность назначен Джавид Мирзаев.

Дополнительно он назначен руководителем финтех-направления экосистемы «Bir».

Джавид Мирзаев в 2000–2004 годах получил степень бакалавра по специальности «Финансы и кредит» в Азербайджанском государственном экономическом университете, в 2006–2009 годах — степень магистра по специальности «Государственное регулирование экономики». В 2018–2020 годах окончил программу Executive MBA в London Business School.

Трудовую деятельность начал в Центральном банке Азербайджана в должности экономиста, впоследствии возглавлял отдел внешнего надзора департамента банковского надзора.

С 2014 года работает в ОАО «Kapital Bank», где занимал должности директора департамента управления рисками и главного риск-администратора. С 2019 года является членом Правления банка.

В 2025 году был назначен членом Правления и главным администратором розничного бизнеса.

Поделиться:
424

Актуально

Xроника

Утвержден «План мероприятий в связи с объявлением 2026 года «Годом ...

Общество

Арестованы руководитель РЦ «Гуртулуш» Джейхун Салманов и двое сотрудников - ...

Политика

Освобожден от должности глава ИВ Гарадагского района Баку

Политика

Азербайджан и ООН обсудили сотрудничество в рамках новой Рамочной программы

Экономика

В Kapital Bank назначен первый заместитель председателя правления

Трансформация такси: роль мобильных приложений и службы поддержки - ВИДЕО

Центробанк Азербайджана и китайская UnionPay подписали меморандум о сотрудничестве

На заседании Экономического совета обсужден план деятельности на 2026 г

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Азербайджан обсудил с ЕК приоритеты энергопартнерства

Mazda в кризисе: как японский гигант превратился в аутсайдера

В Азербайджане утвержден запрет на электронные сигареты

Анатомия Bank Avrasiya: дефицит ликвидности, зависимость от государственной «капельницы» и секрет бывших бенефициаров

Последние новости

Арестованы руководитель РЦ «Гуртулуш» Джейхун Салманов и двое сотрудников - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 22:00

В ООН состоялся дипломатический брифинг на тему WUF13

Сегодня, 21:55

Трамп: США направляют к Ирану более крупные силы, чем к Венесуэле

Сегодня, 21:31

Определились даты матчей «Карабаха» против «Ньюкасла» в плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 21:27

Путин принял в Кремле секретаря Совбеза Ирана

Сегодня, 21:21

ФРГ приветствует налаживание экономического взаимодействия между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 21:14

В Kapital Bank назначен первый заместитель председателя правления

Сегодня, 20:53

Хикмет Гаджиев: В Азербайджане обеспокоены неопределённостью в связи с возможным ударом США по Ирану

Сегодня, 20:35

Президент Египта: Между Ираном и США необходимо наладить дипломатический диалог

Сегодня, 20:19

Минфин США ввел санкции против главы МВД Ирана

Сегодня, 20:09

Освобожден от должности глава ИВ Гарадагского района Баку

Сегодня, 20:02

Гутерриш: ООН находится под угрозой «неминуемого финансового коллапса»

Сегодня, 19:27

Трансформация такси: роль мобильных приложений и службы поддержки - ВИДЕО

Сегодня, 19:10

Эрдоган провел встречу с главой МИД Ирана

Сегодня, 18:46

Центробанк Азербайджана и китайская UnionPay подписали меморандум о сотрудничестве

Сегодня, 18:36

Азербайджан и США завершают работу над Хартией стратегического партнерства

Сегодня, 18:27

На заседании Экономического совета обсужден план деятельности на 2026 г

Сегодня, 18:15

В Азербайджане произошло извержение грязевого вулкана - ВИДЕО

Сегодня, 18:00

Иран намерен развивать свою оборонную инфраструктуру

Сегодня, 17:57

Глава Минюста Гренландии: «Нас не купить»

Сегодня, 17:54
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48