МИД РФ: сближение Армении с ЕС повлияет на союзнические отношения с Россией

Форсированное сближение Армении с Европейским союзом окажет негативные последствия как на союзнические отношения с Россией, так и на развитие интеграционных процессов на всем постсоветском пространстве.

Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

Комментируя намерение Еревана вступить в Евросоюз, он указал, что, исходя из стремительной трансформации ЕС в агрессивный военно-политический блок и учитывая направленный на конфронтацию с Россией его стратегический курс, "интерес Армении к членству в этой организации не может не вызывать обеспокоенность".

"Рассчитываем на то, что Армения как страна-член Евразийского экономического союза осознает потенциальные негативные последствия от форсированного сближения с Брюсселем как для наших союзнических отношений, так и для развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве", - подчеркнул Масленников.

При этом глава департамента европейских проблем МИД РФ вновь обратил внимание, что российская сторона уважает суверенное право других государств на участие в интеграционных объединениях, а тем более "их желание получить дополнительные возможности для экономического развития и повышения благосостояния собственного населения", однако руководство Армении "недвусмысленно сигнализирует о заинтересованности в максимальном сближении с Евросоюзом". "В русле данных усилий в апреле 2025 года президент этой страны Ваагн Хачатурян подписал закон "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз", ранее одобренный парламентом", - напомнил он.

Так, по словам Масленникова, Брюссель уже начал "активно навязывать Еревану политически мотивированный переход на еэсовские стандарты, который принципиально не учитывает членство этой закавказской республики в ЕАЭС и связанные с ним обязательства".

"Факт остается фактом - одновременное членство в ЕАЭС и ЕС невозможно по определению", - сказал дипломат.

Источник: ТАСС