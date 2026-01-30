Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы

В США ввели режим чрезвычайного положения из-за «угрозы» национальной безопасности со стороны Кубы.

Соответствующий указ подписал президент Дональд Трамп.

«Считаю, что ситуация с Кубой представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов (…) и настоящим объявляю национальное чрезвычайное положение в связи с этой угрозой», - говорится в тексте указа Трампа, опубликованного Белым домом.

По словам Трампа, кубинский режим сотрудничает с «многочисленными враждебными странами», в числе которых названы Россия, Китай и Иран, а также «транснациональными террористическими группировками и злонамеренными субъектами, враждебно настроенными по отношению к Соединенным Штатам».

«Чтобы справиться с чрезвычайным положением в стране, объявленным в этом приказе, я считаю необходимым и целесообразным установить тарифную систему», - отмечается в указе.

Согласно ему, предлагается взимать дополнительную адвалорную пошлину с импорта товаров, которые являются продукцией иностранного государства, прямо или косвенно продающего, или иным образом поставляющего нефть на Кубу.

В приказе министерству торговли поручено определить страны, которые могут поставлять Кубе нефть, и говорится, что высшие должностные лица администрации затем определят, какой дополнительный тариф следует ввести.

«Если правительство Кубы или другого иностранного государства, на которое распространяется действие настоящего приказа, предпримет значительные шаги для решения проблемы чрезвычайного положения в стране, объявленного в соответствии с настоящим приказом, и в достаточной степени поддержит Соединенные Штаты в вопросах национальной безопасности и внешней политики, я могу изменить этот приказ», - отмечается в указе Трампа.

28 января Трамп заявил, что что Куба находится на грани коллапса из-за прекращения поставок венесуэльской нефти. По его словам, Гавана ранее «получала деньги и нефть из Венесуэлы, но теперь лишилась этого».

Источник: Интерфакс