Назначен новый советник председателя Центрального банка Азербайджана - ФОТО

Генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рена Меликова освобождена от занимаемой должности и назначена советником председателя ЦБА.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте Центробанка.

Рена Меликова родилась в 1964 г. в Баку. В 1988 г. окончила Азербайджанский государственный университет им. Кирова (ныне Бакинский государственный университет - ред.) по специальности "Юриспруденция", а в 2006 г. прошла курс переподготовки по специальности "Финансы и кредит" в Азербайджанском государственном экономическом университете.

Трудовую деятельность начала в 1981 г. До 1993 г. работала на различных должностях в сфере юриспруденции. С 1993 г. продолжила карьеру в Центральном банке, где занимала должности ведущего и главного юридического советника, начальника юридического отдела, а с марта 2000 г. - директора юридического департамента.

В феврале 2007 г. за заслуги в развитии банковской системы Азербайджанской Республики была награждена медалью "Терегги", а в сентябре 2019 г. - орденом "Эмэк" III степени.

В 2024-2025 гг. Рена Меликова занимала должность генерального директора Центрального банка Азербайджана.