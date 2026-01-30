 Назначен новый советник председателя Центрального банка Азербайджана - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Экономика

Назначен новый советник председателя Центрального банка Азербайджана - ФОТО

First News Media09:20 - Сегодня
Назначен новый советник председателя Центрального банка Азербайджана - ФОТО

Генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рена Меликова освобождена от занимаемой должности и назначена советником председателя ЦБА.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте Центробанка.

Рена Меликова родилась в 1964 г. в Баку. В 1988 г. окончила Азербайджанский государственный университет им. Кирова (ныне Бакинский государственный университет - ред.) по специальности "Юриспруденция", а в 2006 г. прошла курс переподготовки по специальности "Финансы и кредит" в Азербайджанском государственном экономическом университете.

Трудовую деятельность начала в 1981 г. До 1993 г. работала на различных должностях в сфере юриспруденции. С 1993 г. продолжила карьеру в Центральном банке, где занимала должности ведущего и главного юридического советника, начальника юридического отдела, а с марта 2000 г. - директора юридического департамента.

В феврале 2007 г. за заслуги в развитии банковской системы Азербайджанской Республики была награждена медалью "Терегги", а в сентябре 2019 г. - орденом "Эмэк" III степени.

В 2024-2025 гг. Рена Меликова занимала должность генерального директора Центрального банка Азербайджана.

Поделиться:
440

Актуально

Футбол

Сегодня определится соперник «Карабаха» в плей-офф Лиги чемпионов

Политика

Азербайджан ввел безвизовый режим для владельцев паспортов Гонконга

В мире

Отныне в ресторанах Турции взимать плату за обслуживание запрещено

Общество

Задержан руководитель реабилитационного центра «Гуртулуш»

Экономика

Назначен новый советник председателя Центрального банка Азербайджана - ФОТО

Цена нефти Brent превысила $71 впервые за полгода

Глава Mastercard встретился с Талехом Казымовым и участниками финансового рынка в Баку – ФОТО

FT: Стратегия Азербайджана по наращиванию золотых резервов - одна из самых результативных среди суверенных инвесторов

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Министр: Зангезурский коридор повысит пропускную способность Среднего коридора

Азербайджанская нефть подорожала

S&P улучшило прогноз по банковскому сектору Азербайджана и прогнозирует сохранение устойчивости банков страны

Анатомия Bank Avrasiya: дефицит ликвидности, зависимость от государственной «капельницы» и секрет бывших бенефициаров

Последние новости

Азербайджан ввел безвизовый режим для владельцев паспортов Гонконга

Сегодня, 10:57

Отныне в ресторанах Турции взимать плату за обслуживание запрещено

Сегодня, 10:45

В Токио украли три чемодана с $2,7 млн

Сегодня, 10:37

«Евровидение» запускает первый в истории live-тур: Примут ли в нём участие азербайджанские артисты? - ВИДЕО

Сегодня, 10:30

СМИ: из-за морозов в США умерли не менее 85 человек

Сегодня, 10:25

Хелена Бонем Картер и не только: Объявлен актерский состав 4 сезона сериала «Белый лотос» - ФОТО

Сегодня, 10:20

Прокурор Абшеронского района освобожден от занимаемой должности

Сегодня, 10:15

В Нефтчале рыбалка на Каспии обернулась трагедией

Сегодня, 10:12

Сегодня определится соперник «Карабаха» в плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 10:07

Задержан руководитель реабилитационного центра «Гуртулуш»

Сегодня, 10:00

Почему в Грузии штрафуют азербайджанских водителей на 1800 долларов? - ВИДЕО

Сегодня, 09:55

В Шамкире молодой мужчина отравился угарным газом

Сегодня, 09:50

В Нидерландах расследуют предполагаемое полицейское насилие против мусульманок

Сегодня, 09:35

Спортсмены из более чем 30 стран мира соберутся в Баку: турнир AIGA впервые пройдет в Азербайджане - ВИДЕО

Сегодня, 09:32

Американский дипломат посетила Красную Слободу - ФОТО

Сегодня, 09:28

Назначен новый советник председателя Центрального банка Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 09:20

Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы

Сегодня, 09:17

МИД РФ: сближение Армении с ЕС повлияет на союзнические отношения с Россией

Сегодня, 09:12

Трамп: «Британии и Канаде опасно иметь бизнес с Китаем. Они запретят им играть в хоккей»

Сегодня, 09:02

СМИ: Британия внесет КСИР в список запрещенных организаций

Сегодня, 08:57
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48