Азербайджан ввел безвизовый режим для владельцев паспортов Гонконга
Азербайджан облегчил условия въезда для владельцев паспортов Особого административного района Гонконг (ОАРГ) Китая, введя безвизовый режим на ограниченный период.
Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе правительства ОАРГ Гонконг.
Владельцы паспортов ОАР Гонконг могут посещать Азербайджан без визы до трех раз, с пребыванием до 30 дней при каждом въезде, в период со 2 февраля 2026 года по 2 февраля 2027 года.
"Азербайджан является страной инициативы "Один пояс - один путь". В рамках данной инициативы безвизовое соглашение принесет преимущества владельцам паспортов ОАРГ и поможет укрепить двусторонние туристические, культурные и экономические связи",- отметил представитель Департамента иммиграции ОАРГ.
Отмечается также, что с учетом Азербайджана, в настоящее время 175 стран и территорий предоставляют владельцам паспортов ОАРГ безвизовый доступ или визу по прибытии.