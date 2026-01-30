 Азербайджан ввел безвизовый режим для владельцев паспортов Гонконга | 1news.az | Новости
Азербайджан ввел безвизовый режим для владельцев паспортов Гонконга

First News Media10:57 - Сегодня
Азербайджан облегчил условия въезда для владельцев паспортов Особого административного района Гонконг (ОАРГ) Китая, введя безвизовый режим на ограниченный период.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе правительства ОАРГ Гонконг.

Владельцы паспортов ОАР Гонконг могут посещать Азербайджан без визы до трех раз, с пребыванием до 30 дней при каждом въезде, в период со 2 февраля 2026 года по 2 февраля 2027 года.

"Азербайджан является страной инициативы "Один пояс - один путь". В рамках данной инициативы безвизовое соглашение принесет преимущества владельцам паспортов ОАРГ и поможет укрепить двусторонние туристические, культурные и экономические связи",- отметил представитель Департамента иммиграции ОАРГ.

Отмечается также, что с учетом Азербайджана, в настоящее время 175 стран и территорий предоставляют владельцам паспортов ОАРГ безвизовый доступ или визу по прибытии.

149

