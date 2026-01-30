 Пи Дидди косвенно признался в убийстве Тупака Шакура | 1news.az | Новости
Пи Дидди косвенно признался в убийстве Тупака Шакура

Феликс Вишневецкий11:25 - Сегодня
Пи Дидди косвенно признался в убийстве Тупака Шакура

В новом гражданском иске против Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс – прим. ред.) утверждается, что рэпер использовал убийство рэпера Тупака Шакура как инструмент запугивания, чтобы заставить предполагаемую жертву молчать.

New York Post сообщает о том, что истец Стив Отис заявляет, что в 2012 году, когда он работал в эскорте, Пи Дидди якобы совершил в отношении него сексуальное насилие в одном из отелей Манхэттена. Согласно материалам дела, после произошедшего рэпер, как утверждается, угрожал ему расправой, прямо упомянув Тупака Шакура, убитого в 1996 году.

По версии истца, Пи Дидди заявил, что если он «смог убрать Тупака», то с Отисом «может случиться то же самое», если тот расскажет о произошедшем – в иске подчёркивается, что эти слова были восприняты как реальная угроза жизни.

В документе также говорится, что в 2014 году, после комментария Отиса в Instagram Пи Дидди, угрозы якобы были возобновлены через посредников - истцу, по его словам, дали понять, что люди, конфликтующие с рэпером, могут «исчезать».

Как утверждается в иске, Отис решился обратиться в суд лишь спустя годы - после того как рэпер оказался в тюрьме по итогам другого громкого процесса, связанного с сексуальными преступлениями. Представители сторон не прокомментировали ситуацию.

Отметим, что в настоящее время против Шона Комбса подано около 70 гражданских исков, в которых фигурируют обвинения от сексуальных домогательств до изнасилования - напомним, что волна судебных разбирательств началась в конце 2023 года после иска его бывшей девушки Кэсси Вентуры.

