Появилось первое фото P. Diddy в тюрьме

First News Media19:47 - Сегодня
Появилось первое тюремное фото американского рэпера и продюсера Шона Комбса, широко известного под сценическим псевдонимом P. Diddy.

Фотографией поделилось издание TMZ.

Комбса сфотографировали во время прогулки по двору федеральной тюрьмы, в которую его недавно перевели - Форт-Дикс в штате Нью-Джерси. Там ему предстоит отбывать оставшуюся часть срока. Сообщалось, что это исправительное учреждение с более низким уровнем безопасности. В Форт-Диксе есть программа лечения от наркозависимости.

Третьего октября суд в Нью-Йорке приговорил Комбса к 50 месяцам тюрьмы и оштрафовал на 500 тысяч долларов. Прокуратура настаивала на более чем 11 годах, в то время как защита требовала 14 месяцев, что соответствовало бы сроку отбытия наказания. Поскольку Комбс находится под стражей с сентября 2024 года, ему зачтут уже отбытый срок - более года.

Источник: Рамблер

