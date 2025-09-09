 Назван заказчик убийства рэпера Тупака Шакура - ФОТО | 1news.az | Новости
Назван заказчик убийства рэпера Тупака Шакура - ФОТО

Феликс Вишневецкий09:55 - Сегодня
Назван заказчик убийства рэпера Тупака Шакура - ФОТО

Обвиняемый в убийстве рэпера Тупака Шакура Дуэйн Дэвис утверждает, что заказчиком нападения был продюсер и музыкант Пи Дидди (Шон Комбс), якобы назначивший миллион долларов за голову Т.Шакура.

Об этом сообщает USA TODAY со ссылкой на ранее засекреченные материалы полиции и суда.

Согласно показаниям Дэвиса, конфликт начался после драки в Лас-Вегасе в сентябре 1996 года, где Тупак и члены банды избили его племянника – в тот же вечер на Т.Шакура было совершено вооружённое нападение, в результате которого он погиб спустя несколько дней.

В материалах суда также фигурируют обвинения, что Пи Дидди якобы хвастался организацией убийства и мог оплатить аренду Cadillac, использованного при нападении – сам скандальный рэпер категорически отрицает свою причастность и подчёркивает, что никогда не был подозреваемым в деле о гибели Шакура.

Напомним, что Дуэйн Дэвис был официально обвинён в убийстве рэпера лишь в 2023 году - спустя почти три десятилетия после трагедии.

Пи Дидди, которому сейчас 55 лет, также фигурирует в другом громком процессе в США: в июле он был признан виновным по двум эпизодам, связанным с проституцией, но оправдан по более тяжёлым обвинениям в рэкете и торговле людьми. Его адвокаты называют все обвинения, включая гражданские иски по делу Шакура, «выдуманными попытками вымогательства».

Пи Дидди (на фото слева) / Тупак Шакур (на фото справа)

