Оглашен приговор рэперу P. Diddy

Известный американский рэпер и продюсер P. Diddy (Шон Комбс) получил четыре года и два месяца тюремного заключения.

Такой приговор огласил судья окружного суда США Арун Субраманьян, сообщил накануне телеканал NBC News.

Также судья оштрафовал P. Diddy на 500 тысяч долларов и назначил пять лет условно-досрочного освобождения.

В свою очередь федеральные прокуроры просили для рэпера более 11 лет заключения.

Речь идет о приговоре по двум пунктам обвинения в транспортировке людей для занятия проституцией.

Поскольку P. Diddy находится под стражей с сентября 2024 года, ему будет засчитан более года, который он уже отбыл за решеткой.

Во время заседания судья сказал рэперу, что рассчитывает на то, что тот "максимально использует этот второй шанс".

Когда зачитывали приговор, Комбс почти не проявлял эмоций в зале суда.

"Я люблю вас, мне очень жаль... Со мной все будет хорошо", – сказал P.Diddy своим детям и матери, собирая свои документы и выходя из зала с маршалами.

Напомним, в июле текущего года присяжные оправдали P. Diddy по тяжкому обвинению – в сговоре и сексуальной эксплуатации.

А в сентябре СМИ сообщили, что P. Diddy мог заказать убийство легендарного рэпера Тупака Шакура за $1 млн.