Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Греции в Азербайджане - ФОТО

30 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Греческой Республики в Азербайджане Марии К.Папаконстантину.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, посол вручила главе государства свои верительные грамоты.

Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Глава государства с удовлетворением вспомнил свои встречи с Премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в рамках проведенной в нашей стране COP29, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в сентябре прошлого года, а также в рамках других международных мероприятий, подчеркнул, что в ходе этих встреч состоялись плодотворные дискуссии по различным аспектам двусторонних отношений. Президент сказал, что этот диалог очень важен для развития двусторонних отношений.

Отметив, что наши страны сотрудничают в различных областях, в том числе в сфере энергетической безопасности, являющейся сегодня важным фактором глобальной безопасности, Президент Азербайджана выразил надежду на то, что в будущем будет больше контактов между представителями бизнеса, будут осуществляться взаимные инвестиции и что послы двух стран будут играть важную роль в развитии нашего партнерства.

Глава государства пожелал послу успехов в ее деятельности.

Подчеркнув, что для нее честь быть назначенной послом в нашей стране, Мария К.Папаконстантину отметила, что приложит все усилия для развития двусторонних отношений в области зеленой энергетики, сельского хозяйства и в других сферах. Посол затронула важность прямого авиасообщения между нашими странами.

В ходе беседы было подчеркнуто наличие большого потенциала для расширения сотрудничества в политической, экономической, энергетической, инвестиционной, транспортной, культурной, образовательной, туристической сферах, в области искусства и в других направлениях, состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.