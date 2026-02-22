 Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Саудовской Аравии | 1news.az | Новости
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Саудовской Аравии

First News Media11:50 - Сегодня
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо служителю Двух Благородных Святынь, королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду.

Из письма следует:

"Ваше величество,

Дорогой Брат,

Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравить Вас и в Вашем лице Ваш братский народ по случаю Дня основания Королевства Саудовская Аравия и выразить наилучшие пожелания.

Нас очень радует, что основанные на братстве отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией, являющиеся хорошим примером крепкой дружбы, с каждым днем расширяются и наполняются новым содержанием. Существующий между нами политический диалог высокого уровня сопровождается сотрудничеством в экономической, энергетической, гуманитарной и других областях.

Хотел бы особо отметить плодотворную совместную деятельность наших стран в сферах возобновляемой энергетики и инвестиций. Строительство и недавний ввод в эксплуатацию компанией ACWA Power Вашей братской страны ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт является ярким примером нашего тесного партнерства.

Убежден, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления азербайджано-саудовских межгосударственных отношений, полного использования потенциала нашего представляющего взаимный интерес сотрудничества, как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости.

Пользуясь этой приятной возможностью, также сердечно поздравляю Вас и Ваш братский народ с началом священного месяца Рамазан, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а Саудовской Аравии - постоянного благополучия и процветания".

