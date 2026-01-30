Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Индонезии в Азербайджане - ФОТО

30 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Индонезия в нашей стране Берлиана Хелми.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, посол вручил главе государства свои верительные грамоты.

Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Глава государства вспомнил свои контакты с Президентом Индонезии в Давосе и Шарм-эш-Шейхе, сказал, что пригласил его посетить с официальным визитом нашу страну.

Отметив, что для Азербайджана большая честь быть первой страной, принятой в Организацию экономического сотрудничества (D-8) после ее основания, Президент Ильхам Алиев выразил благодарность всем государствам-членам организации, в том числе Индонезии за поддержку в этом вопросе. Глава государства расценил это как проявление уважения и братского отношения к Азербайджану.

Выразив удовлетворение развитием отношений между нашими странами, Президент Ильхам Алиев отметил важность дальнейшего укрепления сотрудничества в политической, экономической сферах, в области взаимных инвестиций, расширения бизнес-контактов.

Президент Азербайджана пожелал послу успехов в деятельности.

Поблагодарив главу государства за прием, Берлиан Хелми заверил, что в период своей деятельности будет прилагать все усилия для укрепления дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между нашими государствами и народами.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах азербайджано-индонезийских двусторонних отношений.