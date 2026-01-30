Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Австралии в Азербайджане - ФОТО

30 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Австралийского Союза в нашей стране Салли-Энн Винсент.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, посол вручила главе государства свои верительные грамоты.

Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Глава государства сказал, что, несмотря на географическую удаленность наших стран, имеются хорошие возможности для сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной сферах, с удовлетворением подчеркнул развитие политических отношений.

Президент Ильхам Алиев пожелал послу успехов в деятельности.

Отметив, что для нее честь быть назначенной послом в Азербайджане, Салли-Энн Винсент с удовлетворением вспомнила состоявшийся некоторое время назад визит в нашу страну и отметила, что приложит усилия для расширения двусторонних отношений.

Посол выразила благодарность за письмо, направленное несколько дней назад главой нашего государства генерал-губернатору Австралийского Союза Саманте Мостин по случаю национального праздника Австралии.

Говоря о сотрудничестве между Азербайджаном и Австралией в рамках COP29, посол напомнила, что ее страна была представлена на этом мероприятии большой делегацией. Коснувшись также проведения COP31 Австралией и Турцией, она высоко оценила усилия Азербайджана в этом вопросе.

Подчеркнув, что в этом году Азербайджан примет одно из самых престижных мероприятий ООН - Всемирный форум городов, Салли-Энн Винсент сообщила, что Австралия будет представлена на этом мероприятии представительной делегацией.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в политической, экономической сферах, в области зеленой энергетики и других областях, представляющих взаимный интерес, было отмечено, что взаимные визиты различного уровня играют важную роль в углублении двусторонних отношений. Было подчеркнуто, что в следующем году будет отмечаться 35-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.