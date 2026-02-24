Ильхам Алиев поздравил президента Эстонии
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Эстонии Алара Кариса с национальным праздником.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
В послании говорится:
«Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и Вашему народу искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Эстонской Республики.
Верю, что азербайджано-эстонские дружественные отношения и сотрудничество будут и впредь развиваться и расширяться в интересах наших народов.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, народу Эстонии – постоянного благополучия и процветания».
341