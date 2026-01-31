В ММ обсудили перспективы развития азербайджано-американских отношений - ФОТО

31 января члены профессионального состава большинства комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США посетили Милли Меджлис.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе прессы и работы с общественностью Милли Меджлиса, председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с США Самед Сеидов поделился мнением об истории азербайджано-американских отношений, текущих направлениях сотрудничества и перспективах двусторонних связей. Было подчеркнуто, что решимость повысить уровень связей до стратегического партнерства находит свое четкое отражение в совместных заявлениях сторон и предпринимаемых практических шагах.

Говоря о вашингтонском саммите, председатель комитета отметил значимость рабочего визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в США в августе прошлого года, проведенных в ходе него переговоров, достигнутых договоренностей и подписанных документов. Было заявлено, что данные соглашения вывели отношения между Азербайджаном и США на качественно новый этап. Подчеркивалось, что эти документы, наряду с укреплением двустороннего сотрудничества, играют особую роль в контексте повестки дня мира между Азербайджаном и Арменией и расцениваются как важный шаг для укрепления стабильности и взаимодействия в регионе.

В ходе беседы была отмечена значимость инициативы «Маршрут Трампа для международного мира и процветания». Реализация этой инициативы при поддержке Соединенных Штатов не только изменит транспортную карту Евразии, но и внесет важный вклад в углубление сотрудничества в более широком регионе.

В ходе встречи также была подчеркнута важность отмены 907-й поправки к «Акту в поддержку свободы» в отношении Азербайджана. Было отмечено, что это послужит развитию двусторонних отношений, укреплению взаимного доверия и расширению возможностей сотрудничества.

Затем руководитель Аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев проинформировал гостей о полномочиях парламента и нормативно-правовых актах, регулирующих его деятельность. Было отмечено, что деятельность парламента выстроена последовательно и систематично в направлении обсуждения и принятия законодательных инициатив, осуществления парламентского контроля и развития международного межпарламентского сотрудничества.

Фарид Гаджиев в своем выступлении также коснулся структуры парламента, избирательной системы страны, партий, представленных в парламенте, деятельности комитетов и комиссий. Гости были проинформированы о законах, регулирующих деятельность депутатов, а также о законотворческом процессе и соответствующих процедурных правилах.

Члены профессионального состава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США в своих выступлениях с удовлетворением подчеркнули, что в последнее время азербайджано-американские отношения вступили в новый этап развития, взаимное сотрудничество углубилось, а межпарламентский диалог достиг нового уровня. Они заявили, что продолжение этой положительной динамики отвечает интересам обеих сторон.

Принимавшие участие во встрече заместитель председателя комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Нигяр Арпадараи, депутаты Вугар Байрамов, Эркин Гадирли, Севиндж Фаталиева и Гюльшен Пашаева ответили на интересующие гостей вопросы. Они поделились мнениями о перспективах отношений между Азербайджаном и США, подчеркнув, что расширение межпарламентского диалога будет способствовать укреплению взаимного доверия и дальнейшему развитию двусторонних отношений.

В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Аппарата Милли Меджлиса Рустам Махмудов, руководители структурных подразделений парламента, сотрудники дипломатического корпуса США в нашей стране и другие официальные лица.