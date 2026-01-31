Арагчи назвал смену режима в Иране пустой иллюзией

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи назвал иллюзией перспективу смены режима в его стране.

«То, что режим изменится, - это всего лишь пустая иллюзия. Некоторые люди в эту иллюзию верят. Наша система настолько укоренилась, у нее такая крепкая база, что приход и уход отдельных людей ничего не меняет. Система просто продолжает работать как ни в чем не бывало», - сказал Арагчи в интервью телеканалу CNN Türk.

Говоря о протестах в Иране и числе погибших, министр назвал ложью данные, которые предоставляют некоторые неиранские источники. «К сожалению, чем больше вы лжете, тем более убедительными ваши слова становятся.

Некоторые говорят, что погибли 30 тыс. или 50 тыс. человек. Все это ложь. По официальным данным, число погибших составляет 3 117 человек», - сообщил Арагчи.

Он призвал «делать различие между теми, кто участвует в акциях протеста, и террористами с вандалами». «С 28 декабря по 8 января мы наблюдали разумные протесты, спровоцированные понятными причинами из-за экономических трудностей или недовольства обменным курсом валюты. Это вполне понятные и приемлемые способы выражения протеста. Однако с 8 по 10 января ситуация полностью изменилась и приняла другой оборот.

Террористы начали вооруженные столкновения и совершали нападения на наши силы безопасности. Они даже нападали на обычных граждан, воспользовавшись обращением [президента США Дональда] Трампа к иранскому народу, чтобы увеличить число погибших и получить больше поддержки [от США]», - отметил глава МИД.

Он добавил, что из общего официального числа погибших около 2 тыс. человек - это «в основном сотрудники сил безопасности». «Мы считаем их мучениками. В соответствии с нашими законами и практикой семьи мучеников получат соответствующую поддержку, и имена этих людей будут объявлены официальными органами», - сообщил Арагчи.